Il CEO di Echodyne, Eben Frankenberg, è stato nominato “Businessman of the Year 2022” da Battlespace, la rivista di tecnologia all’avanguardia per la difesa

Frankenberg riceverà il riconoscimento questo venerdì, 18 novembre, durante l’evento di beneficenza Chepstow Military Race Day che si terrà nel Regno Unito

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Echodyne, la società di piattaforma dei radar, è lieta di annunciare che Eben Frankenberg, CEO di Echodyne, è stato votato “Businessman of the Year 2022” dai lettori di Battlespace, una pubblicazione internazionale dedicata agli sviluppi più avanzati nel settore dell’elettronica della difesa. Frankenberg riceverà il riconoscimento durante l’evento di beneficenza Chepstow Military Race Day, ospitato da Battlespace; Soldiers, Sailors, Airmen and Families Association (SSAFA) (Associazione dei soldati, marinai, aviatori e famiglie); e dal Chepstow Racecourse, l’Ippodromo di Chepstow.

L’evento celebra i membri attivi e gli ex membri delle forze armate del Regno Unito e l’impegno incrollabile di chi assiste i veterani. La cerimonia di premiazione si terrà in associazione con sei corse ippiche competitive, con sponsorizzazione di ciascuna per raccogliere fondi a favore di tre enti di beneficenza militari – Combat Stress, The Royal Hospital Chelsea e SSAFA.

Frankenberg accetta questo premio sulla scia di un round di finanziamenti di 135 milioni di dollari in giugno per ampliare la distribuzione, produzione e sviluppo del suo radar brevettato MESA® (metamaterials electronically scanned array, serie di metamateriali scansionati elettronicamente) sui mercati della difesa, della sicurezza e delle macchine autonome in tutto il mondo.

“ Sono profondamente onorato di essere stato scelto come ‘Businessman of the Year’ dai lettori di Battlespace, che includono specialisti di elettronica militare più all’avanguardia, ricercatori in ambito di difesa e professionisti nel settore della difesa nel Regno Unito e nel resto del mondo”, ha dichiarato Eben Frankenberg, CEO di Echodyne. “ Dall’introduzione del nostro primo radar nel 2017, abbiamo assistito all’enorme successo della nostra tecnologia proprietaria di serie di metamateriali scansionati elettronicamente a livello nazionale e internazionale. Mentre portiamo avanti la nostra missione per essere la prima azienda al mondo per le soluzioni radar, il nostro team non potrebbe essere più grato di ricevere questo riconoscimento da un mercato di tale importanza e davanti a un pubblico formato dai connazionali più impegnati del Regno Unito”.

I biglietti per partecipare al Chepstow Military Race Day sono acquistabili qui. L’ingresso all’evento è gratuito per chiunque sia associato alle forze armate – compreso personale in servizio e in pensione e i rispettivi famigliari e amici.

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l’azienda della piattaforma radar, progetta e realizza radar compatti, dalle elevate prestazioni, in stato solido basati sulla tecnologia ESA dell’azienda (MESA®) protetta da brevetto. Idealmente adatti alla difesa, sicurezza, percezione macchina e autonomia, i radar in matrice, a scansione elettronica e prezzo commerciale di Echodyne sono usati da enti della difesa e governativi, sviluppatori di sistemi autonomi e integratori di sicurezza per contro UAS, sicurezza di confini e perimetri, protezione delle infrastrutture critiche, veicoli aerei a controllo remoto e veicoli autonomi. L’azienda è di proprietà privata, ha base a Kirkland (Washington) e gode del sostegno di Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford e Northrop Grumman, per citarne alcuni. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell’azienda: Echodyne.com.

David Claxton, echodyne@wiseup.pr