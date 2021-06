Il campus di Mavenir di Dallas, in Texas, allestisce una rete con funzionalità CBRS 4G/5G Open RAN/OnGo® ospitate sul cloud

Il portafoglio Open RAN di Mavenir si amplia con l’inclusione di soluzioni end-to-end CBRS/OnGo® certificate per applicazioni al chiuso e all’aperto

Il campus coprirà la rete 5G al di sotto dei 6 GHz e la rete 5G su onde millimetriche (mmWave) testando le funzionalità nei prossimi mesi

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, ha annunciato oggi la realizzazione della rete 4G/5G per il proprio campus di Dallas. Il campus sarà una dimostrazione dell’integrazione della rete con una suite di soluzioni certificate, dell’integrazione con fornitori terzi per i test di interoperabilità e di un nuovo approccio verso implementazioni della banda di trasmissione CBRS (Citizens Broadband Radio Service) per reti Open vRAN (Open Virtualized Radio Access Network)/reti private OnGo®.

L’offerta di prodotti certificati CBRS/OnGo® è rivolta ai casi d’uso aziendali, su larga scala e dell’industria 4.0.

