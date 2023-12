Il campanello con videocamera G4 di Aqara è ora disponibile presso gli Apple Store di alcuni paesi europei selezionati

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti intelligenti per la casa, ha annunciato oggi la disponibilità del suo campanello G4 presso gli Apple Store e sul sito apple.com in diversi paesi in Europa e Oceania.

Il campanello G4 presenta una vasta gamma di capacità intelligenti, tra cui la compatibilità con l’app Casa di Apple. Il campanello G4 è un campanello alimentato a batteria compatibile con Video sicuro di HomeKit, e che consente agli utenti di visualizzare video dal vivo e registrati nell’app Casa di Apple su iPhone, iPad e Mac. Grazie all’intelligence integrata nel dispositivo, un HomePod, HomePod mini o un set Apple TV che funge da hub domestico può stabilire la presenza di una persona, un animale, un veicolo o un pacco prima di archiviare fino a 10 giorni di cronologia di registrazione su iCloud1. Gli utenti possono inoltre identificare chi è alla porta in base alle persone taggate nell’app Foto di Apple e i visitatori recenti identificati nell’app Casa. Altre funzioni del campanello video G4 includono una registrazione video con risoluzione a 1080p, installazione wireless e cablata e un’archiviazione locale con una scheda microSD o SMB NAS2.

“Aqara è entusiasta di offrire al pubblico il campanello G4 presso gli Apple Store e sul sito apple.com in tutto il mondo”, ha dichiarato Cathy You, Vicepresidente senior, Business e strategia globali. “Il supporto per l’app Casa di Apple e Video sicuro di HomeKit nel campanello G4, nonché la sua disponibilità immediata nei negozi Apple, garantisce la massima comodità per gli utenti dell’app Casa di Apple che desiderano creare un’esperienza domestica sicura, fluida e intelligente.”

Il campanello video G4 di Aqara è ora disponibile presso oltre 100 Apple Store in Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Il campanello è inoltre disponibile per l’acquisto sul sito apple.com in diversi paesi in Europa e Oceania, tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Video sicuro di HomeKit richiede un piano iCloud+ supportato e un dispositivo HomePod, HomePod mini o un set Apple TV come hub domestico. Non sono incluse né la scheda microSD né l’archiviazione NAS.

