Il 52% è pronto a fare acquisti a livello internazionale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Durante il prossimo Black Friday, la vendita e la spedizione di merci ai clienti internazionali potrebbe essere la chiave per la crescita. nShift, leader mondiale nella gestione delle consegne e delle esperienze, ha spiegato in che modo le aziende di commercio elettronico potrebbero superare gli ostacoli associati alle spedizioni globali.

Un nuovo rapporto di nShift cita una ricerca che ha dimostrato che il 52% degli acquirenti cerca prodotti venduti al di fuori del proprio paese.1 Poiché si prevede che circa il 64% dei consumatori farà acquisti online il 29 novembre, i rivenditori al dettaglio che desiderano massimizzare il loro successo durante il Black Friday devono soddisfare le esigenze dei clienti di ogni angolo del mondo.2 Tuttavia, il rapporto di nShift ha anche osservato che i problemi legati alle spedizioni rimangono il più grande ostacolo alla vendita ai clienti internazionali.3

Il rapporto illustra il modo in cui nShift può aiutare i rivenditori al dettaglio ad effettuare spedizioni internazionali:

Tramite connessioni facili a nuovi vettori stabiliti in tutto il mondo – con la libreria di vettori di nShift, i rivenditori al dettaglio possono aggiungere rapidamente nuovi vettori per effettuare spedizioni internazionali. Grazie a nShift, i rivenditori al dettaglio e i magazzini possono effettuare consegne in 190 paesi del mondo

– con la libreria di vettori di nShift, i rivenditori al dettaglio possono aggiungere rapidamente nuovi vettori per effettuare spedizioni internazionali. Grazie a nShift, i rivenditori al dettaglio e i magazzini possono effettuare consegne in 190 paesi del mondo Facilitando le prenotazioni in modo conveniente – i rivenditori al dettaglio possono automatizzare il processo di prenotazione in modo che i sistemi selezionino il vettore più adatto ed economico per la consegna. Ciò contribuisce a gestire i costi di consegna e ad evitare che le spedizioni internazionali diventino eccessivamente costose

– i rivenditori al dettaglio possono automatizzare il processo di prenotazione in modo che i sistemi selezionino il vettore più adatto ed economico per la consegna. Ciò contribuisce a gestire i costi di consegna e ad evitare che le spedizioni internazionali diventino eccessivamente costose Dando priorità alla comunicazione con i clienti – quando gli acquirenti ordinano merci da un rivenditore al dettaglio attivo da poco tempo nel loro mercato, devono avere la certezza che il loro ordine sia in buone mani. Una comunicazione regolare e pertinente con il cliente durante la fase successiva all’acquisto, ossia dopo che ha fatto clic su “Acquista”, è essenziale per creare fiducia. Se positiva, l’esperienza successiva all’acquisto può aumentare sia la fedeltà che le vendite aggiuntive

Gary Carlile, vicepresidente esecutivo per la crescita dei clienti di nShift, ha dichiarato: “Acquistare per la prima volta da un rivenditore al dettaglio stabilito al di fuori del proprio paese può sembrare rischioso per molti acquirenti. Ma se l’esperienza di consegna è positiva, è probabile che tornino a comprare.

Per mettere in pratica queste strategie e superare gli ostacoli alle spedizioni oltre confine, i rivenditori al dettaglio hanno bisogno della giusta infrastruttura. Devono disporre di una capacità di consegna sufficiente per consentire la scalabilità, soddisfare la domanda, aumentare la scelta e ridurre i costi”.

La suite di nShift per la gestione dell’esperienza e delle consegne (DMXM) è una combinazione unica di gestione delle consegne di livello aziendale, un’ampia libreria di vettori e applicazioni orientate al cliente. Fornisce un’esperienza completa ed end-to-end dal pagamento online alla consegna a domicilio.

Scarica la guida completa – “Trasformare i cacciatori di occasioni del Black Friday in clienti a vita: tre modi in cui un’esperienza di consegna con più vettori può fidelizzare i clienti durante l’alta stagione”

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione dell’esperienza e delle consegne DMXM di nShift dà impulso al successo nel commercio elettronico. Per crescere oltre i limiti grazie all’innovazione costante e alla rete di imprese di trasporto più grande al mondo. Per fidelizzare i clienti con strumenti completi che ne migliorano l’esperienza. Per unificare i dati in informazioni approfondite utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. nShift consente di fare della consegna il collegamento essenziale tra il brand e i clienti.

nShift. Meno preoccupazioni. Consegne più intelligenti. www.nshift.com

1 https://www.sellerscommerce.com/blog/ecommerce-statistics/

2 https://www.tidio.com/blog/black-friday-trends/

3 https://nshift.com/press/nshift-report-finds-delivery-is-the-biggest-barrier-for-buying-internationally

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

