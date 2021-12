IKOULA semplifica la gestione dell’infrastruttura cloud su grande scala con CloudStack e XCP-ng

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–IKOULA, azienda francese specializzata nel settore del web hosting, server dedicati e cloud computing, ha annunciato un caso di studio congiunto con CloudStack, il software avanzato di gestione cloud e open source. Ai fini della gestione del suo ambiente cloud, IKOULA ha scelto l’approccio open source combinando la potenza di CloudStack con la semplicità dell’hypervisor open source XCP-ng. La combinazione chiave in mano è stata selezionata con attenzione sulla scia della strategia a lungo termine dell’azienda finalizzata a garantire affidabilità, semplicità e un’evoluzione costante dei prodotti per i suoi clienti. IKOULA è così ora uno dei provider di servizi gestiti e cloud più innovativi in Europa, con un ampio portafoglio di soluzioni cloud. Non solo: un gran numero di clienti ne impiega l’infrastruttura orchestrata con CloudStack per implementare cluster Kubernetes o macchine virtuali (VM) orientati allo storage o alla memoria.

Il segmento del cloud e dell’hosting è uno dei più competitivi nel settore delle tecnologie. Le aziende devono innovare costantemente, essere creative, offrire supporto e qualità del servizio eccezionali e al tempo stesso proporre prezzi competitivi. La scelta di uno stack di tecnologia open source è una decisione strategica presa da IKOULA per eliminare qualunque dipendenza dai vendor e garantirsi il controllo completo sulla propria infrastruttura. Altri vantaggi notevoli sono la facile gestione di un’infrastruttura di ampie dimensioni, l’affidabilità garantita e la scalabilità esente da problemi.

“ Per noi, in quanto azienda che offre soluzioni di hosting, è essenziale sapere esattamente quale software viene eseguito sui nostri server – si tratta di un vantaggio decisivo in termini di sicurezza.

Abbiamo deciso di procedere con soluzioni open source perché assicurano l’affidabilità e la flessibilità di cui abbiamo bisogno. Quando occorre eseguire il debug, possiamo esaminare rapidamente il codice ed eliminare gli errori o rivolgerci alla community di CloudStack e XCP-ng, attiva e in crescita, e con prodotti in continua evoluzione”, spiega Joaquim Dos Santos, Direttore R&S presso Ikoula.

CloudStack e XCP-ng danno inoltre un vantaggio finanziario a IKOULA, il che è estremamente importante nel segmento di mercato in cui l’azienda opera. Infatti, IKOULA afferma che l’utilizzo di XCP-ng e CloudStack comporta costi notevolmente ridotti rispetto ad altre soluzioni e inoltre ha ridotto in misura sostanziale la dipendenza dell’azienda da terze parti per quanto riguarda mantenere costante la funzionalità e l’efficienza del suo ambiente.

Attualmente, IKOULA gestisce un ambiente CloudStack di grandi dimensioni, con più di 100 host in 8 zone diverse e oltre 6.600 clienti che lo utilizzano. È in grado di eseguire aggiornamenti e upgrade del sistema in tempo reale senza alcuna interruzione del servizio per gli utenti finali. Alcune delle caratteristiche di CloudStack più preziose per l’azienda sono l’architettura multi-tenant della soluzione, la sua scalabilità e la possibilità di gestire agevolmente centinaia di host e migliaia di VM.

Informazioni su IKOULA

All’avanguardia nel settore del cloud in Francia sin dal 1998, IKOULA è proprietaria dei suoi data center in Francia oltre a due filiali in Spagna e nei Paesi Bassi. Poiché instaurare un rapporto di grande fiducia con i clienti fa parte del suo DNA, IKOULA mette a loro disposizione team di esperti disponibili 24/7, in grado di offrire consulenza e affiancarli nelle loro attività; questi team sono multilingue, per rispondere alle sfide di internazionalizzazione a cui devono far fronte tutti i suoi clienti, presenti in oltre 60 paesi di 4 continenti. Dal mese di settembre 2021 IKOULA è una società del gruppo SEWAN.

