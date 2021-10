IHS Holding Limited annuncia il prezzo della sua offerta pubblica iniziale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–IHS Holding Limited (“IHS Towers”), uno dei principali proprietari, operatori e sviluppatori indipendenti di infrastrutture condivise per telecomunicazioni al mondo, oggi ha annunciato il prezzo dell’offerta pubblica iniziale di 18.000.000 azioni ordinarie offerte da IHS Towers, al prezzo di collocamento di 21,00 dollari USA per azione. I sottoscrittori dell’offerta disporranno inoltre di un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di ulteriori 2.700.000 azioni ordinarie da IHS Towers al prezzo di collocamento, al lordo dello sconto di sottoscrizione. L’avvio delle quotazioni delle azioni ordinarie alla Borsa di New York è previsto per il 14 ottobre 2021, con il simbolo “IHS”.

Il termine dell’offerta è previsto per il 18 ottobre 2021 ed è soggetto alle consuete condizioni di chiusura.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Citigroup Global Markets Inc. agiscono in qualità di joint lead book-running manager per l’offerta. RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc. e Absa Bank Limited agiscono in qualità di joint book-running manager per l’offerta. Cowen and Company, LLC, Investec Bank plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, FirstRand Bank Limited (London Branch), tramite la sua divisione Rand Merchant Bank, Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC e Tigress Financial Partners LLC agiscono in qualità di co-manager per l’offerta.

L’offerta viene effettuata esclusivamente tramite prospetto informativo. Non appena disponibile, è possibile richiedere a una delle seguenti parti una copia del prospetto informativo definitivo relativo all’offerta:

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, oppure per telefono: 1-866-471-2526, oppure via email: prospectus-ny@ny.email.gs.com;

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oppure per telefono: 1-866-803-9204, oppure via email: prospectus-eg_fi@jpmchase.com;

Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oppure per telefono: 1-800-831-9146.

Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata tramite il modulo F-1 presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che ha autorizzato tale registrazione. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi in materia di titoli vigente in tale stato o giurisdizione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media:

Sard Verbinnen & Co



Email: IHS-SVC@SARDVERB.com

Contatto rapporti con gli investitori:

InvestorRelations@ihstowers.com