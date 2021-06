iHealthScreen è la prima società statunitense a ricevere la certificazione CE per la diagnosi simultanea della DR, della DMLE e del glaucoma sospetto.

iHealthScreen Inc. annuncia di avere ottenuto la certificazione CE per il sistema di IA automatizzato iPredict™ progettato per la diagnosi precoce della retinopatia diabetica (DR), della degenerazione maculare legata all’età (DMLE) e del glaucoma sospetto

iPredict™, un sistema di screening oculare basato sull’intelligenza artificiale, consente la diagnosi completamente automatizzata della retinopatia diabetica (DR), della degenerazione maculare legata all’età (DMLE) e del glaucoma sospetto, compreso l’imaging retinico, e la generazione immediata di referti con risultati utili a fini decisionali. Utilizzando il sistema iPredict™ , le strutture di cura primaria e gli studi specializzati possono esaminare con efficienza e precisione pazienti diabetici per diagnosticare la DR, persone di età superiore a 50 anni per la DMLE e quelle con anamnesi familiare di glaucoma o altri fattori di rischi per il glaucoma sospetto.

