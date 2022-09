IDE Water Technologies investe in R&D e sostenibilità nei campi della desalinizzazione dell’acqua di mare e del trattamento idrico

L'investimento di IDE si concentra maggiormente sui settori dell'energia, della gestione del carbonio e del recupero delle risorse

KADIMA, Israele--(BUSINESS WIRE)--IDE Technologies, leader mondiale nelle soluzioni di desalinizzazione e trattamento dell'acqua, oggi annuncia l'aumento degli investimenti e dell'attenzione in materia di sostenibilità per gli impianti di desalinizzazione e di trattamento dell'acqua di mare, guidando lo slancio propulsivo alla base dell'impegno per la ricerca e sviluppo in campi adiacenti e complementari a quello idrico. L'azienda, affermata innovatrice nello sviluppo di tecnologie di desalinizzazione dell'acqua marina e di trattamento idrico, sfrutterà il suo apprezzato approccio pionieristico per promuovere nuove e avanzate soluzioni nei settori della generazione e dello stoccaggio di energia, della gestione del carbonio e del recupero delle risorse, tra gli altri.





Nell'ambito di questa iniziativa volta a enfatizzare l'attività R&D in tutti i continenti e a orientarsi nelle mutevoli difficoltà legate alla desalinizzazione e al trattamento idrico, Tomer Efrat assumerà l'incarico di vicepresidente R&D, con funzioni di supervisione delle attività di IDE in questo ambito e di consolidamento della posizione di IDE come leader mondiale della tecnologia idrica. Tomer collabora con IDE dal 2005 e ha rivestito una vasta gamma di ruoli tecnologici e commerciali, tra cui Responsabile dell'ingegneria dei processi e Direttore dello sviluppo commerciale, in cui ha diretto l'attività di trattamento idrico di IDE. Il Dr. Boris Liberman, CTO della divisione Membrane e vicepresidente di IDE, supporterà Tomer Efrat in questa nuova mansione.

"La desalinizzazione e il trattamento idrico si confermano come la passione principale di IDE, in particolare mentre il nostro pianeta deve affrontare la pressione sulle risorse naturali e mentre le difficoltà attuali, come il cambiamento climatico, evidenziano la necessità immediata di tecnologie più sostenibili", è stata la dichiarazione di Alon Tavor, CEO di IDE Technologies Group. "Siamo orgogliosi di condividere il nostro impegno per l'R&D e gli investimenti nella sostenibilità nell'ambito della desalinizzazione e del trattamento idrico. Sono certo che Tomer dirigerà con successo il nostro team di professionisti di talento per indirizzare lo slancio propulsivo del progetto, affinché ogni regione del mondo possa usufruire delle soluzioni e delle competenze di IDE".

Informazioni su IDE Technologies

IDE, il leader mondiale nelle soluzioni di desalinizzazione e trattamento idrico, è lo specialista dello sviluppo, ingegnerizzazione, realizzazione e gestione di alcuni dei più grandi e avanzati impianti di desalinizzazione termica e a membrana e di trattamento delle acque industriali. IDE collabora con un'ampia gamma di clienti, come municipalità, aziende petrolifere e del gas, miniere, raffinerie e centrali elettriche, relativamente a tutti gli aspetti dei progetti idrici e fornisce circa 3 milioni di m3 al giorno di acqua di qualità elevata a livello globale.

