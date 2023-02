IDC MarketScape nomina Medidata leader sulla base della valutazione dei vendor che offrono soluzioni per il monitoraggio basato sul rischio delle attività di R&S nel settore delle scienze della vita

IDC MarketScape si è così espressa:

“Considerare Medidata quando si cerca una piattaforma tecnologica cloud modulare e unificata, attuazione e integrazione della tecnologia, librerie di indicatori chiave del rischio (KRI), vasto know-how nel dominio RBQM, programmi di formazione e selezione intelligente del sito in relazione alla RBQM”.

"I modelli analitici di Medidata sono basati su vasti set di dati storici e di riferimento nel settore presenti in migliaia di siti e sperimentazioni, offrendo informazioni preziose sul ciclo di vita della sperimentazione".

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una società del gruppo Dassault Systèmes, ha annunciato di essere stata posizionata come Leader nella “ Worldwide Life Science R&D Risk-Based Monitoring Solutions 2022 Vendor Assessment (codice documento US48061722)” di IDC MarketScape, che ai fini di tale valutazione ha considerato con attenzione le funzionalità RBQM (Risk-Based Quality Management) complete di Medidata compresa Medidata Detect, che mette in grado i team responsabili delle operazioni cliniche di operare proattivamente monitorando e mitigando i rischi per l’integrità dei dati e la sicurezza dei pazienti.

“ La nostra posizione nella valutazione di IDC MarketScape è dovuta ai risultati molto positivi ottenuti dai nostri clienti grazie ai servizi professionali, alle funzioni di rilevazione e ai sistemi di analisi avanzati che offriamo”, spiega Fareed Melhem, vicepresidente senior Medidata AI. “ Le sperimentazioni cliniche sono più veloci e contengono quantità di dati molto più vaste che mai, richiedendo un cambiamento radicale nel modo in cui i team responsabili della gestione dei dati e delle operazioni cliniche possono – e dovrebbero – monitorare e analizzare tali dati per ottenere informazioni utili a fini decisionali”.

Medidata Detect è una piattaforma completa di rilevamento del rischio e gestione dei dati che mette in grado i team interfunzionali di individuare, documentare, monitorare e mitigare i rischi per l’integrità dei dati e la sicurezza dei pazienti. Gli utenti responsabili del rilevamento hanno accesso a flussi di lavoro e attività in funzione del ruolo supportati da informazioni utili automatizzate, visualizzazioni e dati acquisiti in tempo reale ai fini di una pianificazione migliore e di una maggiore efficienza.

Come per tutte le soluzioni di Medidata, i clienti RBQM sono assistiti dal team addetto ai servizi professionali Medidata – consistente di apprezzati esperti con vaste competenze nel campo delle sperimentazioni cliniche – che supporta una veloce modalità di abilitazione dei clienti e implementazione, miglioramenti del processo, gestione dei cambiamenti e trasformazione del business oltre a svolgere un ruolo cruciale nella massimizzazione del ROI.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape è studiato per offrire una panoramica sulla capacità competitiva dei fornitori di ICT (information and communications technology) in un dato mercato. La metodologia di ricerca utilizza l’assegnazione rigorosa di punteggi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi che permettono di creare una singola illustrazione grafica della posizione di ciascun vendor nel mercato stesso. IDC MarketScape presenta un chiaro quadro di riferimento in cui è possibile confrontare in modo significativo le offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie nonché i fattori trainanti del successo sul mercato, attuali e futuri, di vendor nei settori IT e delle telecomunicazioni. Il quadro di riferimento fornisce anche ai buyer di tecnologie una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di quelli di debolezza di vendor attuali e probabili.

Medidata è un’affiliata di Dassault Systèmes, che con la sua piattaforma 3DEXPERIENCE è posizionata per guidare la trasformazione digitale delle scienze della vita nell’epoca della medicina personalizzata mediante la prima piattaforma di business e scientifica completa, dalla ricerca alla commercializzazione.

Informazioni su Medidata

Medidata sta guidando la trasformazione digitale delle scienze della vita offrendo speranza a milioni di pazienti. Medidata aiuta a generare le evidenze e i dati utili che permettono alle società farmaceutiche, biotecnologiche, di dispositivi medici e di soluzioni diagnostiche di accelerare la creazione di valore, ridurre al minimo il rischio e ottimizzare gli esiti. Più di un milione di utenti registrati – nell’ambito di oltre 2.000 clienti e partner – accedono alla piattaforma più affidabile al mondo per lo sviluppo clinico, operazioni commerciali e dati reali. Medidata, un’affiliata di Dassault Systèmes (Euronext Parigi: FR0014003TT8, DSY.PA), ha sede centrale a New York City e sedi in tutto il mondo per rispondere alle esigenze dei clienti. Per scoprire di più visitare www.medidata.com e seguirci @Medidata

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la “3DEXPERIENCE Company”, è un catalizzatore per il progresso dell’umanità. Offriamo ad aziende e singoli imprenditori ambienti virtuali 3D collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze gemelli virtuali del mondo reale mediante le nostre applicazioni e la piattaforma 3DEXPERIENCE, i nostri clienti vanno oltre i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione per realizzare un mondo più sostenibile per pazienti, cittadini e consumatori. Dassault Systèmes porta valore a più di 300.000 clienti indipendentemente dalle loro dimensioni, in tutti i settori, in oltre 140 paesi del mondo. Per maggiori informazioni visitare www.3ds.com

3DEXPERIENCE, l’icona Compass, il logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE sono marchi commerciali o registrati di Dassault Systèmes, una “société européenne” francese (Registro delle imprese di Versailles n. B 322 306 440), oppure delle sue sussidiarie negli Stati Uniti e/o altri paesi.

