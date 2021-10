Iconic Sports Acquisition Corp. annuncia prezzo dell’IPO incrementata di 300 milioni di dollari

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Iconic Sports Acquisition Corp. (“Iconic Sports” o la “Società”) ha annunciato in data odierna i prezzi dell’offerta pubblica iniziale incrementata di 30.000.000 unità al prezzo unitario di 10,00 dollari. Le unità saranno quotate sulla borsa di New York (“NYSE”) e negoziate con il simbolo ticker “ICNC.U” a partire dal 22 ottobre 2021. Ciascuna unità è costituita da un’azione ordinaria di classe A della Società e la metà di un warrant riscattabile. Ciascun warrant intero conferisce al titolare il diritto di acquistare un’azione ordinaria di classe A della Società al prezzo di 11,50 dollari per azione. Si prevede che una volta negoziati separatamente, le azioni ordinarie di Classe A e i warrant che costituiscono le unità saranno quotati sul NYSE con i simboli rispettivamente di “ICNC” e “ICNC WS”. L’offerta dovrebbe restare aperta fino al 26 ottobre 2021, fatte salve le condizioni di chiusura consuetudinarie.

Iconic Sports è una società di acquisizione per finalità speciali creata per la formazione di un’aggregazione aziendale con una o più attività. La Società, che ha facoltà di formare aggregazioni aziendali in qualsiasi settore o industria, prevede di far leva sulle capacità del gruppo sponsor e della propria dirigenza per individuare, acquisire e accelerare un’attività nel settore globale dello sport o segmento adiacente, per esempio analitica e dati o media e tecnologia. In tale contesto, la Società concentrerà le proprie ricerche su nomi di spicco, compresi franchising nel settore sportivo, che andranno a complementare il suo know-how differenziato, beneficeranno della sua leadership operativa diretta e strategica e che, a suo avviso, offrono opportunità di rendimenti corretti per il rischio interessanti e consentiranno di stabilire una piattaforma di lancio per investimenti futuri.

Il gruppo sponsor di Iconic Sports è costituito da una partnership tra James G. Dinan, Alexander Knaster, Edward Eisler e Tifosy SponsorCo LLC, affiliata di Tifosy Capital & Advisory, prestigiosa azienda di piccole dimensioni specializzata nella consulenza sportiva. Diretta dai co-amministratori delegati Gianluca Vialli e Fausto Zanetton, la Società vanta un’imponente combinazione di esperienza, relazioni settoriali e know-how globale nei settori dello sport, della finanza e della gestione.

Credit Suisse Securities (USA) LLC e Morgan Stanley & Co. LLC fungeranno congiuntamente da bookrunner per il collocamento. La Società ha concesso al consorzio di collocamento un’opzione di 45 giorni per l’acquisto di un massimo di 4.500.000 unità aggiuntive al prezzo dell’IPO per coprire eventuali over-allotment.

L’offerta è presentata unicamente tramite prospetto. Sarà possibile ottenere copie del prospetto, una volta disponibile, consultando EDGAR sul sito web della Securities and Exchange Commission www.sec.gov o da Credit Suisse Securities (USA) LLC, att.: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, telefono: 1-800-221-1037, e-mail: usa.prospectus@credit-suisse.com o Morgan Stanley & Co. LLC, att.: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014, e-mail: prospectus@morganstanley.com.

Il registration statement pertinente i titoli è divenuto effettivo il 21 ottobre 2021. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una richiesta di un’offerta di acquisto. Inoltre, i titoli non saranno venduti in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe in violazione delle leggi applicabili prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di tale stato o giurisdizione.

Il presente comunicato stampa contiene affermazioni che costituiscono dichiarazioni di natura previsionale, anche in relazione all’offerta pubblica iniziale proposta e all’uso previsto dei proventi netti. Non è data alcuna assicurazione che l’offerta presentata nel testo sarà portata a termine o che lo sia come descritto, o che i proventi netti dell’offerta saranno utilizzati come indicato. Le dichiarazioni di natura previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali sono fuori del controllo della Società, comprese quelle indicate nella sezione dedicata ai fattori di rischio nel registration statement della Società e nel prospetto preliminare dell’offerta della Società depositati presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”). Sono disponibili copie sul sito web della SEC www.sec.gov. La Società non si obbliga ad aggiornare, modificare o rivedere le presenti dichiarazioni successivamente alla data del presente comunicato, fatti salvi gli obblighi di legge.

