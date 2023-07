CINISELLO BALSAMO, Italia–(BUSINESS WIRE)–L’era digitale ha aperto un mondo di opportunità per le aziende, e oggi più che mai, la digitalizzazione dei processi di assistenza è la chiave per oftenere risultati straordinari e raggiungere il successo aziendale. In questo scenario, Icona Technology si pone come obieftivo principale portare l’Innovazione Tecnologica nelle aziende, offrendo soluzioni all’avanguardia per la trasformazione digitale.





La recente acquisizione di EXPLAN Consulting Srl, independent software vendor focalizzato sulla digitalizzazione della manutenzione, rappresenta un passo fondamentale per Icona Technology Spa nella realizzazione di questa missione. Fondata nel 1999 e rinomata per il suo prodofto di punta, Plangei, EXPLAN è diventata una figura di spicco nel campo della digitalizzazione della manutenzione, con una clientela impressionante che include prestigiose aziende come Azimut Benefti, Eletecno, Giva Group, Generali, Italgas, RCS, Venchi e Virgin Active.

Grazie a questa sinergia, Icona Technology si conferma ancora una volta come un’organizzazione leader nel seftore della tecnologia e delle soluzioni digitali. I nostri software all’avanguardia consentono alle aziende di oftimizzare i processi, tracciare i tempi di risoluzione e raccogliere dati analitici preziosi per prendere decisioni informate e garantire un’assistenza di prim’ordine ai propri clienti.

“L’acquisizione di EXPLAN rappresenta solo il primo passo di un ambizioso obieftivo.” commenta Giorgio Nepa, Presidente di Icona Technology, “Siamo molto soddisfafti di questo accordo, che rappresenta una tappa importante del nostro progefto imprenditoriale. Insieme a EXPLAN, puntiamo a costruire un player di rilievo nel seftore emergente della digitalizzazione dei processi post-vendita. In Icona ci siamo occupati storicamente della trasformazione digitale dei reparti di assistenza e customer care. Oggi, con EXPLAN, aggiungiamo la componente e le competenze relative alla manutenzione, diventando così un operatore aftivo a 360° nella digitalizzazione dei processi post-vendita nei mercati dell’Industria Manifafturiera e dell’HoReCa. In questo contesto, è importante softolineare che prima dell’acquisizione abbiamo già testato sul mercato con successo alcune significative iniziative di vendita comuni, creando così un buon terreno per future sinergie. Infine, un caloroso benvenuto ad Alessandro, Francesco e al loro team. Non vediamo l’ora di iniziare questo fantastico viaggio insieme”.

Questa collaborazione apre la strada a un futuro di crescita e innovazione per entrambe le realtà coinvolte, con un chiaro focus sulla soddisfazione del cliente e l’efficienza operativa. Unendo le forze, Icona Technology e EXPLAN si pongono come punti di riferimento nel seftore della digitalizzazione, offrendo soluzioni personalizzate e all’avanguardia per le esigenze delle aziende moderne.

Informazioni su Icona Technology

Icona Technology S.p.A. (“Icona Technology”) (ISIN IT0005465528 – ticker: CARE), è una scale- up internazionale con sede in Italia e focalizzata sulla trasformazione digitale dei processi post-vendita, che serve più di 2.000 clienti in 41 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.iconatech.com.

