Icon Solutions: svelate le opportunità per maggiori profitti dalla monetizzazione dei dati di pagamento in una nuova indagine sulle corporation globali

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La ricerca, a cura di Celent per conto di Icon Solutions e MongoDB, evidenzia i servizi relativi ai dati bancari che le aziende sono disposte a pagare e quelli che considerano come irrinunciabili. Secondo i risultati, i servizi per cui i clienti corporate sono maggiormente disposti a spendere sono i saldi di cassa in tempo reale (84%), la maggior sicurezza e la prevenzione delle frodi (74%) e un unico dashboard in tempo reale per i saldi tra diversi partner bancari (70%). Il rapporto mette in luce anche i rischi di perdere i clienti, perché le corporation non intendono pagare servizi come i conti correnti virtuali e il supporto alla conformità ISO 20022 e, per poterne usufruire, si dichiarano pronte a cambiare fornitore di servizi.

