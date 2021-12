i2c stabilisce un primato settoriale con oltre 20 nuove implementazioni in 10 mercati diversi nel mese di novembre

I servizi del leader mondiale dei settori dei pagamenti e dei servizi bancari digitali registrano una domanda sostenuta a livello globale con 50 nuove implementazioni aggiuntive che verranno ultimate entro il primo trimestre del 2022

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., prestigioso fornitore di tecnologie per servizi bancari e pagamenti digitali, ha annunciato in data odierna l’implementazione di oltre 20 nuovi programmi per servizi bancari e pagamenti digitali per conto di clienti operanti in 10 mercati e quattro continenti diversi nel solo mese di novembre.

“I tassi di crescita, unitamente alla diversificazione in termini di clientela e programmi, registrati dalle nostre attività al momento sono riconducibili all’efficacia della nostra strategia di crescita e del nostro team internazionale” ha dichiarato Amir Wain, fondatore e amministratore delegato di i2c Inc., il quale ha aggiunto: “Siamo felici di essere il fornitore preferenziale da alcune delle aziende più lungimiranti del settore dei pagamenti e dei servizi bancari digitali che si adoperano per accelerare l’innovazione in ambito finanziario ed espandere l’accesso a milioni di utenti finali a livello mondiale”.

i2c sostiene i leader dei settori delle tecnologie finanziarie, dei servizi bancari digitali e delle criptovalute, nonché istituti finanziari tradizionali su una singola piattaforma agile e di portata globale. Tra i traguardi raggiunti nell’ultimo semestre compaiono l’acquisizione di nuovi partner aziendali, nonché l’espansione del portafoglio di prodotti e programmi globali negli Stati Uniti e in altre regioni del mondo, tra cui: 1derful (Australia), BEYON Money (Bahrein), Caary (Canada), Crypto.com (Brasile), Standard International Bank (Porto Rico), Solid (Stati Uniti) e TAG (Pakistan).

i2c veicola un’ampia gamma di prodotti e servizi di pagamento, da carte di debito e prepagate a prestiti (crediti al consumo e commerciali, nonché il metodo di pagamento rateale “compra ora e paga dopo” [Buy Now Pay Later, BNPL] e linee di credito) con accesso a tutti i principali partner di rete (American Express, Discover, Mastercard, Visa e Union Pay). La società fornisce inoltre ai partner servizi bancari e di pagamento a valore aggiunto, compresi servizi per la prevenzione delle frodi, per centri di contatto e per la gestione di controversie, nonché applicazioni web white label e per dispositivi mobili.

Informazioni su i2c Inc.

i2c è un fornitore globale di soluzioni di pagamento e bancarie altamente configurabili. Avvalendosi della tecnologia proprietaria a unità modulari di i2c, i clienti possono facilmente creare e gestire un’ampia gamma di soluzioni di credito, debito, prepagamento, prestito e altro ancora in modo rapido ed economico. i2c offre livelli impareggiabili di flessibilità, agilità, sicurezza e affidabilità attraverso una singola piattaforma SaaS di portata globale. La tecnologia di prossima generazione di i2c, società fondata nel 2001 con sede centrale nella Silicon Valley, è usata da milioni di utenti in oltre 200 Paesi/territori diversi e in tutti i fusi orari. Per maggiori informazioni visitate www.i2cinc.com e seguiteci su @i2cinc.

