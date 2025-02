I vincitori dei Digital Prosperity Awards sono stati annunciati alla 4a Assemblea generale dell’Organizzazione per la cooperazione digitale

Amman, Giordania--(BUSINESS WIRE)--la Digital Cooperation Organization (DCO), la prima organizzazione intergovernativa internazionale indipendente al mondo incentrata sull'accelerazione della crescita di un'economia digitale inclusiva e sostenibile, ha svelato i vincitori dei Digital Prosperity Awards in una cerimonia tenutasi alla sua 4a cena di gala dell'Assemblea generale ospitata dal Regno hascemita di Giordania, nel Mar Morto.

Alla presenza di delegazioni di alto livello dei 16 Stati membri della DCO, nonché di osservatori, partner e ospiti illustri dell'organizzazione, i premi mirano a riconoscere iniziative eccezionali nell'adozione di migliori pratiche, politiche e strategie per accelerare la trasformazione digitale nei rispettivi Paesi. L'obiettivo è quello di accelerare il progresso economico digitale e gettare le basi per una cooperazione costruttiva, coltivando una visione e aspirazioni condivise tra tutte le parti interessate. La cerimonia dei Digital Prosperity Awards di quest'anno è stata sponsorizzata da Elm.

I contributi globali che consentono a governi, imprese e comunità di collaborare e accelerare il progresso economico digitale sono celebrati per le seguenti tematiche: innovazione digitale, trasformazione digitale e responsabilizzazione della società.

Nel 2025 è stato annunciato un totale di sette vincitori, in rappresentanza del settore pubblico, di quello privato e della società civile. Per l'innovazione digitale, Ynmo dall'Arabia Saudita ha vinto nella categoria Soluzioni tecnologiche innovative. Per la trasformazione digitale i vincitori sono stati due: Tuwaiq Academy dell'Arabia Saudita per la categoria Cooperazione e il Ministero delle risorse umane e dello sviluppo sociale dell'Arabia Saudita per la categoria Processo decisionale. Per la responsabilizzazione della società, l'Istituto nazionale di innovazione e tecnologia avanzata del Marocco e NeuroTech della Giordania hanno vinto per la categoria Ambiente, mentre Motto Vest Trading Pvt del Pakistan ha vinto per la categoria Etica.

Inoltre, sono stati annunciati due vincitori del premio principale: uno per uno Stato membro della DCO per la prosperità digitale per tutti e uno internazionale per la medesima categoria.

Il primo dei due è stato NeuroTech dalla Giordania, mentre il secondo è andato a SPARK dai Paesi Bassi. A ciascun vincitore è stato assegnato un premio di 200.000 dollari statunitensi.

Sua Eccellenza il ministro dell'economia e dell'imprenditoria digitale della Giordania e presidente dell'Organizzazione per la cooperazione digitale (DCO), l'ingegnere Sami Smeirat, ha dichiarato: "I Digital Prosperity Awards rappresentano una pietra miliare significativa nel viaggio della trasformazione digitale globale, dimostrando l'impegno degli Stati membri ad adottare le migliori pratiche e politiche per promuovere un'economia digitale inclusiva."

Smeirat ha aggiunto: "In Giordania siamo orgogliosi di contribuire a questi sforzi internazionali volti a consentire la prosperità digitale per tutti, soprattutto alla luce delle sfide globali che richiedono la cooperazione internazionale per raggiungere il progresso tecnologico e l'inclusione digitale."

Sua Eccellenza ha affermato che "la Giordania ritiene che la trasformazione digitale non sia semplicemente un'opzione, ma una necessità per raggiungere uno sviluppo sostenibile e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani, migliorando la nostra capacità di affrontare le sfide economiche e sociali".

Deemah AlYahya, Segretario generale della DCO, ha dichiarato: "Vorrei congratularmi con i vincitori dei prestigiosi Digital Prosperity Awards della DCO per i loro eccezionali risultati. Questo è solo l'inizio, e i premi saranno un prezioso supporto per i progetti vincitori nel perseguire i loro obiettivi futuri. Estendo anche la mia gratitudine ai nostri giudici per il loro contributo vitale nel rendere realtà questi premi. Incoraggio gli innovatori impegnati a migliorare la vita e a espandere le opportunità nell'economia digitale, sia negli Stati membri che a livello globale, a candidarsi per i nostri prossimi premi."

Ha aggiunto: "I Digital Prosperity Awards incarnano il potere dell'innovazione di plasmare un futuro digitale più inclusivo. Attraverso questi premi, celebriamo chi non si limita a far progredire la tecnologia, ma la utilizza per guidare la crescita economica e ridurre il divario digitale, garantendo che il progresso in tal senso porti a reali opportunità per tutti."

I Digital Prosperity Awards della DCO mirano a premiare iniziative eccezionali nell'adozione di migliori pratiche, politiche e strategie per accelerare la trasformazione digitale nei rispettivi Paesi. L'obiettivo è quello di accelerare il progresso economico digitale e gettare le basi per una cooperazione costruttiva, coltivando una visione e aspirazioni condivise tra tutte le parti interessate.

Ulteriori informazioni sulla DCO sono disponibili nelle pagine seguenti:

Fonte: AETOSWire

Per eventuali domande i media sono invitati a contattare:

Ahmed Bayouni

media@DCO.org