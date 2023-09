I terminal per le stamped battery di Eaton forniscono delle performance dei cicli batteria con più energia e importanti risparmi nel peso per i veicoli a combustione interna ed elettrici

SOUTHFIELD, Mich.–(BUSINESS WIRE)–Eaton, azienda che opera nello smart power management, ha oggi annunciato che il proprio business “Power Connections” offrirà da ora dei terminal per le stamped battery sia per veicoli elettrici, sia per veicoli a combustione interna e per veicoli che si spostano dentro e fuori le autostrade. I terminal per le stamped battery di Eaton forniscono molti benefici, tra cui delle performance dei cicli batteria con più energia rispetto a quelli diecast o ai terminal di tipo forged, così come importanti risparmi nel peso che variano a seconda dell’utilizzo.









“Ognuno dei nostri terminal per le batterie sorpassa di gran lunga gli standard del settore e possono essere personalizzati in base alle richieste dei clienti”, ha commentato John Romain, Product Management Director di Power Connections, Eaton’s Mobility Group.

