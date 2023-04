I modelli EP600 e AC500 di BLUETTI conquistano il Red Dot Design Award 2023

STUHR, Germania–(BUSINESS WIRE)–BLUETTI, leader nelle power station portatili, annuncia con orgoglio che i suoi prodotti EP600 e AC500 hanno vinto il prestigioso Red Dot Design Award 2023. Il premio riconosce sia l’eccellenza del design che caratterizza i due prodotti, sia l’innovazione e l’eccellenza del team di progettazione di BLUETTI.





Il Red Dot Design Award, tra i concorsi di design più rinomati al mondo, richiama migliaia di candidature da diversi paesi e settori. Questo premio rappresenta un risultato importante per BLUETTI, e dimostra l’impegno dell’azienda nel creare prodotti non solo funzionali, ma anche esteticamente gradevoli.

Il modello EP600&B500 è il sistema di accumulo energia (ESS, Energy Storage System) di BLUETTI che sfrutta l’energia solare per fornire elettricità pulita e affidabile alle utenze domestiche. Progettato per l’uso in rete o fuori rete, è facile da installare e utilizzare. Grazie al design modulare compatto e pratico e alla tecnologia all’avanguardia, rappresenta la soluzione perfetta per arrivare all’indipendenza energetica in modo sostenibile.

Il gruppo AC500&B300S è una power station modulare per il backup domestico o l’utilizzo fuori rete. È dotato di affidabili batterie LiFePo4 che non contengono metalli pesanti nocivi e sfrutta una tecnologia avanzata per consentire la ricarica rapida, la funzione monofase e la protezione tramite UPS. Vanta un design semplice, ma gradevole e performance superiori: una vera unione tra funzionalità e bellezza.

“Siamo entusiasti di aver vinto il Red Dot Design Award 2023”, è il commento di Jame Ray, portavoce di BLUETTI. “Il nostro team di progettazione ha lavorato senza sosta per creare prodotti non solo ben funzionanti, ma anche belli da vedere. Questo premio dimostra il loro forte impegno e dedizione, e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto”.

BLUETTI ha vinto numerose edizioni di questo premio grazie ai suoi prodotti innovativi ed ecologici per l’energia. Innovazione, sostenibilità ed eccellenza sono scritte nel DNA dell’azienda. I modelli EP600 e AC500, dotati di una garanzia rispettivamente di 10 e di 4 anni, sono attualmente disponibili per l’acquisto sul sito web di BLUETTI.

Informazioni su BLUETTI

Fin dalla sua creazione, BLUETTI punta a restare fedele a un futuro sostenibile grazie a soluzioni di accumulo energia utilizzabili sia in ambienti interni che all’esterno e che, al contempo, offrono un’esperienza eccezionale in termini di ecocompatibilità per le nostre abitazioni e per il nostro pianeta. Grazie a questo approccio, BLUETTI si è affermato in oltre 70 paesi ed è il marchio a cui si affidano milioni di persone in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito web di BLUETTI all’indirizzo https://www.bluettipower.eu/.

