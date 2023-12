I mille aspetti della consulenza del lavoro

Essere consulente del lavoro non significa un percorso professionale prestabilito. Sono molti gli aspetti di un professionista di quest’area e trovano nella trasformazione digitale una sponda di efficienza ed efficacia. Ne è d’esempio Giosuè Esposito.

Il consulente del lavoro è un professionista di area giuridico-economica che opera nella gestione del personale dal punto di vista amministrativo, spesso identificato con tutte le pratiche attigue alla busta paga. Giosuè Esposito invece è un consulente del lavoro che ha scelto un percorso diverso si è dedicato alla gestione tributaria.

Il suo Studio affianca nella gestione amministrativa, contabile e fiscale imprese commerciali sia che siano società, ditte individuali piuttosto che cooperative.

Per puntare sull’efficacia di un indirizzo diverso dalla norma della consulenza sul lavoro, si è affidato ad una struttura digitale all’avanguardia. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia gli è stata al fianco da sempre. Non solo con proposte di applicativi adatti all’attività ma che tenessero in considerazione gli sviluppi delle necessità sia della clientela sia dello Studio. Da una serie di soluzioni digitali «as-a-service» lo Studio è ora approdato al cloud. “Il vantaggio di poter accedere in tutta sicurezza da ovunque e di avere sempre a disposizione tutto il necessario per operare davvero da consulenti non fa che sviluppare la nostra soddisfazione anche da un punto di vista digitale” racconta Giosuè Esposito.

Giosuè Esposito ha iniziato la sua esperienza cloud nel mondo Genya con Genya Bilancio. “L’acquisizione di Genya Bilancio è stata ovviamente la risposta ad una necessità primaria ma ammetto che la creazione di un bilancio, per fare proprio un esempio pratico, non è mai stata così facile e veloce. Aver provato l’upgrade di un applicativo come Genya Bilancio mi ha fatto ragionare su altri applicativi dell’ecosistema Genya che potrei adottare a breve. Su tutti Genya Contabilità e Genya Dichiarativi” afferma Giosuè Esposito.

Lo Studio Fiscale Esposito di Napoli lavora attivamente anche con associazioni cooperative alimentate dalla pubblica amministrazione.

“Il mondo delle cooperative sociali (legge 381/91) è divisibile in due tipologie. Una, che chiamiamo di tipo A che si occupa dell’assistenza sociale alle persone in convenzione con determinati enti, ad esempio asili-nido, centri antiviolenza sulle donne, centri anti-dispersione scolastica, raccolta fondi per il banco alimentare. In questo genere di cooperative i soci devono avere determinate qualifiche professionali. Una seconda tipologia cooperativa è detta di tipo B e prevede il reinserimento dei lavoratori svantaggiati quali ex – detenuti, ex tossicodipendenti, per fare degli esempi. Queste cooperative ottengono commesse per attività artigianali grazie a progetti in associazione, ad esempio con la Curia Arcivescovile di Napoli” racconta Esposito.

Lo Studio viene chiamato in causa per la parte gestionale tributaria delle attività delle varie associazioni cooperative e chi spesso interviene a chiedere l’ausilio dello Studio è la Lega Coop o la Confcooperative attraverso i suoi funzionari ispettori che ben conoscono le peculiarità dello Studio Esposito, per aver precedentemente revisionato cooperative clienti dello Studio.

La particolarità dello Studio fondato da Giosuè Esposito è proprio l’attenzione alle necessità di questo mondo cooperativo, sia sociale sia di produzione e lavorativo. Le cooperative sono enti con particolari peculiarità che spesso, appunto, sconfinano nel sociale. “Affiancare professionalmente il mondo cooperativo è coinvolgente e modella in qualche modo anche l’approccio alla consulenza. L’aspetto tributaristico è, per quel mondo produttivo, molto importante ed indirizza in qualche modo anche il senso di appartenenza più ampio alla Società e al mondo produttivo e operativo. La trasformazione digitale che abbiamo affrontato in Studio, grazie alle innovazioni di Wolters Kluwer, ci consente di operare per tutti i nostri clienti, ma per il mondo cooperativo in particolare, con una chiarezza ed una profondità impensabili prima. Lo sviluppo e l’indirizzo di strategie tributarie anche per le cooperative che si rivolgono a noi è un elemento distintivo che siamo in grado di sostenere anche grazie all’innovazione digitale offerta da Genya.”

È uno stimolo all’innovazione costante dell’ecosistema Genya, pensare che la sua semplicità d’uso e potenza e profondità di elaborazione siano d’aiuto nello sviluppo di iniziative così socialmente importanti come quelle portate avanti da enti cooperativi assistiti dallo Studio Fiscale Esposito di Napoli.