I dirigenti di Montrose Environmental Group e il direttore tecnologico di 3M parlano del successo dei progressi per l’eliminazione delle sostanze chimiche perenni dall’acqua

LITTLE ROCK, Ark.–(BUSINESS WIRE)–Montrose Environmental Group, Inc. (“Montrose”) (NYSE: MEG) oggi ha condiviso i punti salienti della sua presentazione con 3M Company all’evento Bank of America 31st Annual Transportation, Airlines and Industrials Conference svoltosi a New York. Il Presidente e direttore generale di Montrose, Vijay Manthripragada, e il Direttore dell’innovazione di Montrose, Steve Woodard, Ph.D., hanno partecipato insieme al Direttore tecnologico di 3M, John Banovetz, Ph.D., ad una tavola rotonda intitolata, “PFAS Panel: Advancing Technology for a Cleaner Tomorrow” (Il progresso tecnologico per un domani più pulito).





Durante la tavola rotonda, Montrose e 3M hanno parlato di come entrambi le società stiano innovando per eliminare le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) da fonti idriche complesse negli impianti di produzione di sostanze chimiche di 3M su scala mai vista prima, e l’intersezione di sostenibilità anche mediante l’utilizzo della tecnologia di scambio ionico proprietaria di Montrose.

“La nostra azienda si basa su scienza e innovazione, pertanto cerchiamo partner con lo stesso approccio”, ha dichiarato il Dott. Banovetz di 3M. “Siamo riusciti in poco tempo a trovare un partner in Montrose, cui siamo molto grati per la preziosa collaborazione e l’aiuto fornitoci nel raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità, particolarmente il nostro obiettivo di qualità dell’acqua”.

“Collaboriamo con molte aziende Fortune 500. John e il team dirigente di 3M sono tra i leader maggiormente orientati verso la sostenibilità con i quali abbiamo avuto il piacere di collaborare”, ha affermato Manthripragada. “Quando i team di Montrose e 3M pensavano a come [eliminare gli PFAS dall’acqua], la sostenibilità era importante. Il prodotto collaterale di quello sviluppo [collaborativo] di innovazione e tecnologia è una soluzione che offre una quantità molto inferiore di sprechi, utilizza molto meno materiale di filtraggio, ha un’impatto inferiore che è decisamente più sicuro per i lavoratori, oltre a utilizzare meno energia”.

La soluzione rigenerativa brevettata di Montrose presenta piccole sfere in plastica dotate di speciali proprietà fisiche che conferiscono loro un’elevata affinità con le PFAS e la capacità di eliminare i composti dall’acqua. Invece di smaltire e sostituire le sfere una volta utilizzate, queste possono essere lavate e riutilizzate. Inoltre, Montrose ha sviluppato una tecnologia per pulire la soluzione rigenerativa utilizzata, con la distillazione e la super carica, consentendo così il riutilizzo continuo della soluzione. Abbinando la tecnologia di trattamento della resina e la soluzione rigenerativa, si ottiene un sistema di trattamento delle PFAS sostenibile che rimuove le PFAS dall’ambiente in maniera efficace.

Il Dott. Woodard ha notato che i sistemi sviluppati per 3M attraverso la collaborazione sono anche stati installati in tutto il mondo e vengono utilizzati da comunità perfino in Australia.

“Abbiamo sviluppato varie tecnologie per eliminare le PFAS dall’ambiente, e 3M è alla guida di questo progresso tecnologico”, ha dichiarato Woodard. “Saranno molte le industrie, le comunità e i governi che trarranno vantaggio da questa tecnologia, ma a beneficiarne saranno soprattutto la salute e il benessere delle comunità”.

Il webcast audio dell’evento sarà disponibile sul sito BofA dei webcast del convegno all’indirizzo PFAS Panel: Advancing Technology for a Cleaner Tomorrow (veracast.com).

