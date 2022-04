I clienti di EML REPX e Epipoli collaborano per pubblicare in Italia le 20.000 attesissime carte prepagate personalizzate con i colori del Milan

Due partner esclusivi EML in Europa, REPX ed Epipoli, si sono uniti per offrire le esclusive carte regalo con i colori del Milan distribuite da Epipoli, il leader italiano sul mercato della vendita al dettaglio.





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il cliente di EML Payments Limited (ASX: EML) (S&P/ASX 200) REPX (CYS: REPX) ha esordito con il lancio di 20.000 carte regalo esclusive dedicate ai tifosi del Milan, la squadra di calcio di serie A. I tifosi rossoneri di San Siro possono accedere alle carte presso la grande distribuzione grazie alla presenza capillare di Epipoli in tutta Italia, ampliando l’impronta digitale sportiva globale di EML.

REPX è una fintech con sede a Londra, quotata alla Borsa di Cipro, in cerca di una quotazione sul mercato AIM della Borsa di Londra. Ha accordi in atto con 15 grandi club di calcio.

Ogni carta prepagata da 150 € dà ai fan diritto a sconti esclusivi nei punti vendita, compreso un 10% di sconto su ogni acquisto presso la sede dell’AC Milan (Casa Milan), l’Official Store (Piazza San Babila) e il Museo Mondo Milan della celebre squadra.

“Oggi rappresenta l’ultimo successo nella strategia di sviluppo inarrestabile di REPX di penetrazione rapida del mercato e dell’inclusione finanziaria e sociale. L’approccio alla collaborazione dei quattro membri con REPX, AC Milan, EML e Epipoli alla fine significa che i tifosi Rossoneri possono approfittarse di questo prodotto innovativo presso migliaia di casse del supermercato e altri comodi punti vendita”, ha sottolineato Amanda Harrison, SVP e Responsabile dello Sviluppo aziendale di REPX.

“Siamo molto lieti di aver iniziato a collaborare con REPX, una giovane società che ha già dimostrato di aver ottenuto un importante riconoscimento nello sport internazionale. Con le carte regalo dell’AC Milan, rafforziamo la nostra presenza nel mondo dello sport, collaborando con un’azienda che è riuscita a interpretare il mercato dello sport e delle collaborazioni calcistiche sfruttando la nostra esperienza nei sistemi di pagamento di marca e la presenza ampia e consolidata delle carte regalo Epipoli nei grandi punti vendita italiani. È il punto di incontro perfetto che ci consente di portare ai supermercati e ai negozi multimediali uno strumento di pagamento ricco di vantaggi e accessibile a migliaia di tifosi”, ha commentato Gaetano Giannetto, Fondatore e Presidente di Epipoli.

Noi di EML abbiamo la passione di creare esperienze di pagamento digitale con i nostri clienti – la carta regalo del Milan è un perfetto esempio di come i nostri collaboratori REPX ed Epipoli abbiano creato proprio questo, un’esperienza incredibile ha detto Nikki Evans, CEO Europe at EML.

Informazioni su REPX

REPX è una fintech che sta rivoluzionando il settore bancario tradizionale combinando la tecnologia di pagamento e la passione di miliardi di fan in tutto il mondo con i social media. RPX consente a squadre, personaggi famosi, influencer, marchi e città iconiche di connettersi alla loro base di fan con esclusive carte prepagate co-branded, carte di debito e prodotti digitali. Il portafoglio di partner e marchi commerciali di REPX crea il massimo coinvolgimento della generazione sociale attraverso i pagamenti elettronici. Vieni a esplorare le tante occasioni offerte dalla nostra piattaforma visitando il nostro sito all’indirizzo www.therepx.com

Informazioni su Epipoli

Epipoli è una società FinTech, leader sul mercato dei servizi prepagati e delle soluzioni di coinvolgimento nel settore del commercio al dettaglio. Nel 2006, Epipoli ha introdotto le Gift Card in Italia e, ad oggi, la rete dei pagamenti prepagati – che comprende 400 Partner in oltre 50,000 punti vendita in Europa e più di 4 milioni di consumatori – rappresenta il link più avanzato tra il mondo digitale e i punti vendita fisici.

Per saperne di più, visitare www.epipoli.com oppure www.mygiftcard.it.

Informazioni su EML Payments

EML offre una piattaforma di soluzioni di pagamento innovativa, aiutando le aziende in tutto il mondo a creare straordinarie esperienze clienti. Ovunque il denaro sia in movimento, la nostra agile tecnologia è in grado di supportare il processo di pagamento, così che i fondi possono essere spostati rapidamente, comodamente e in sicurezza. Offriamo gestione di programmi leader sul mercato e un’esperienza di pagamenti ad alto livello per creare soluzioni sfaccettate e personalizzabili per aziende, marchi e la loro clientela.

Venite a esplorare le tante opportunità offerte dalla nostra piattaforma visitandoci su: EMLPayments.com

Per leggere altre articoli su EML visitare la nostra Newsroom: https://www.emlpayments.com/newsroom/

