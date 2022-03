I 5 modi in cui le aziende possono far fiorire le attività grazie ai pagamenti digitali in un mondo post-Covid, a cura della società di digital banking DNBC

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La richiesta globale di pagamenti digitali ha raggiunto livelli altissimi. Lo straordinario aumento di pagamenti contactless in tutto il mondo offre alle aziende l’opportunità non solo di rispondere alla domanda dei clienti, ma anche di sfruttare i numerosi vantaggi dei pagamenti online.





Seguiteci mentre vi illustriamo queste opportunità che vi consentiranno di sapere come utilizzare i pagamenti digitali per far crescere la vostra azienda in un ambiente post-COVID, e anche in futuro.

1. Accettare pagamenti online tramite carta di credito

Secondo le previsioni, entro il 2023 quasi 420 miliardi di transazioni, per un totale di 7 trilioni di dollari USA, potrebbero essere effettuate con carte e pagamenti digitali anziché in contanti, valore che potrebbe salire fino a 48 trilioni di dollari entro il 2030.

Non accettando le carte di credito rischiate di perdere centinaia di potenziali clienti che preferiscono non pagare in contanti.

I clienti, quindi, sono più propensi a effettuare maggiori acquisti se dispongono di opzioni di pagamento avanzate.

2. Utilizzare l’Internet banking

Con l’Internet banking potete elaborare transazioni in qualsiasi momento, senza interrompere la vostra attività per recarvi in banca.

Se per la vostra attività effettuate o ricevete pagamenti globali di frequente, un conto corrente business DNBC può aiutarvi a trasferire denaro in modo rapido, ovunque vi troviate nel mondo.

“Se strutturate correttamente i pagamenti, le soluzioni di digital banking possono creare flussi di cassa più prevedibili per tutto il ciclo di vita della vostra attività”, è il commento di Jimmy Lee, fondatore e CEO di DNBC Financial Group.

3. Accettare pagamenti tramite portafogli digitali e codici QR

Secondo il World Payments Report, nel 2024 gli utenti dei portafogli digitali saliranno da 2,3 miliardi a 4 miliardi. In base alle previsioni, entro il 2025 i codici QR saranno utilizzati dal 30% di tutti gli utenti mobili.

L’utilizzo dei portafogli digitali e dei codici QR ha migliorato le procedure di pagamento; con un veloce gesto del cellulare presso un terminale dedicato, i clienti possono effettuare pagamenti all’insegna della semplicità. Questo ottimizza non solo la loro esperienza, ma consente anche di aumentare il volume delle transazioni per unità di tempo.

4. Utilizzare le app di pagamento mobile

Con la diffusione degli smartphone, non è possibile ignorare la possibilità di incrementare le entrate grazie ai pagamenti mobili. Vendere e acquistare online servizi e prodotti e gestire gli account dei clienti da qualsiasi punto sono tra i principali motivi per cui le aziende stanno adottando le app di pagamento mobile.

In caso di viaggi e di transazioni internazionali frequenti è consigliabile prendere in considerazione alcune di queste applicazioni, come DNBCnet. Questa app vi aiuta a tenere traccia delle finanze aziendali e a gestire i conti correnti anche durante gli spostamenti.

5. Implementare le soluzioni di pagamento omnicanale per migliorare i flussi di cassa

Una soluzione di pagamento omnicanale può velocizzare i pagamenti dei clienti. Molte aziende adottano sistemi diversi per riunire vari metodi di pagamento e, spesso, hanno molteplici conti correnti correlati a ciascun sistema.

Questa difficoltà si riduce implementando un sistema di incasso che gestisce tutti i tipi di pagamento tramite un’unica soluzione e che consente anche di integrare in un solo sistema le registrazioni dei flussi di cassa, con una probabile riduzione dei costi.

È ora di migliorare la vostra soluzione di pagamento

Uno dei principali vantaggi dei pagamenti digitali è che gli imprenditori possono concentrarsi sulla loro offerta di servizi.

Persino il più lieve miglioramento nelle performance dei pagamenti può incrementare in modo significativo i profitti aziendali.

DNBC è tra i fornitori leader nel segmento del digital banking e offre agli utenti un’eccezionale comodità e trasparenza. Utilizzando lo smartphone, i clienti possono aprire un conto corrente gratuito quando e dove desiderano.

