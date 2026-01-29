Hydrostor e Baker Hughes rafforzano la collaborazione strategica per promuovere sistemi energetici affidabili, resilienti e sostenibili

La collaborazione include un investimento azionario e ordinativi, fino a un massimo di 1,4 GW, di tecnologia per la generazione e la compressione energetica destinati ai progetti di punta di Hydrostor

DENVER e FIRENZE, Italia--(BUSINESS WIRE)--Hydrostor, leader mondiale nello sviluppo e nella gestione di sistemi di accumulo energia a lunga durata (LDES), e Baker Hughes, specialista nella tecnologia energetica, mercoledì hanno annunciato un accordo strategico imperniato su soluzioni tecnologiche e partecipazioni azionarie. Baker Hughes approfondirà i rapporti commerciali con Hydrostor integrando le proprie competenze tecnologiche nel quadro dell'offerta di progettazione di base di Hydrostor per la soluzione avanzata di accumulo energia ad aria compressa (A-CAES) dell'azienda. L'accordo include ordinativi di apparecchiature Baker Hughes, fino a un massimo di 1,4 GW, per i progetti di punta di Hydrostor. La notizia è stata annunciata a Firenze nel corso dell'assemblea annuale 2026 di Baker Hughes.

"Con la crescente pressione sulle reti elettriche, l'accumulo energetico a lungo termine sta diventando una priorità urgente; l'innovativo approccio di Hydrostor offre una soluzione a basse emissioni di carbonio che garantisce l'affidabilità della fornitura grazie a un insieme diversificato di fonti energetiche", è il commento di Lorenzo Simonelli, presidente e CEO di Baker Hughes. "Siamo orgogliosi di supportare Hydrostor con tecnologie critiche destinate a velocizzare questi progetti, favorendo la maggior resilienza della rete globale e consentendo lo sviluppo di sistemi energetici sostenibili su larga scala".

"L'accordo siglato tra Hydrostor e Baker Hughes sottolinea lo slancio propulsivo della nostra piattaforma tecnologica A-CAES, in grado di fornire affidabilità e resilienza convenienti alle reti globali", è la dichiarazione di Curtis VanWalleghem, co-fondatore e CEO di Hydrostor. "Siamo entusiasti di sfruttare i rapporti commerciali con Baker Hughes mentre ci avviciniamo alla realizzazione dei nostri progetti di punta e lavoriamo per espandere la pipeline dei progetti, in un contesto in cui aumenta il carico e si costruiscono infrastrutture per data center AI a livello mondiale".

Baker Hughes investe in Hydrostor dal 2019. Questo ultimo accordo strategico costituisce un approfondimento dei rapporti con Hydrostor, che si avvia alla realizzazione dei propri progetti di punta negli Stati Uniti e in Australia. Nella fase iniziale dell'espansione, Hydrostor implementerà fino a 1,4 GW di soluzioni tecnologiche per la generazione e la compressione energetica dall'ampio portafoglio di Baker Hughes, tra cui tecnologie per compressione ed espansione, motori e generatori.

Informazioni su Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) è una società di tecnologie energetiche che fornisce soluzioni a clienti del settore e industriali a livello globale. Forte di un secolo di esperienza, e con attività in oltre 120 paesi, Baker Hughes propone tecnologie e servizi innovativi che portano l'energia verso il futuro e la rendono più sicura, pulita ed efficiente, per le persone e per il pianeta. Visitare il sito web bakerhughes.com.

Informazioni su Hydrostor Inc.

Hydrostor è leader nello sviluppo e nella gestione di sistemi di accumulo energia a lunga durata, basati su una soluzione tecnologica brevettata e testata, che portano il settore LDES alle reti elettriche di tutto il mondo, utilizzando aria compressa e acqua per l'accumulo energia.

Fondata nel 2010, con sede a Toronto, Canada, e uffici a Melbourne, Australia, e Denver, USA, Hydrostor è supportata da Goldman Sachs Alternatives, CPP Investments, Canada Growth Fund e da altri investitori istituzionali orientati al futuro che offrono quella sicurezza finanziaria necessaria per l'impegno in progetti energetici di alto livello. Hydrostor dispone di una ricca pipeline di progetti A-CAES nel Nordamerica, in Australia e in Europa, pronti a rispondere alle dinamiche esigenze in termini di rete e di affidabilità.

Consulenti

Goldman Sachs & Co. LLC, National Bank Capital Markets e Rothschild & Co. hanno agito in qualità di consulenti finanziari per Hydrostor.

