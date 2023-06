Hub One ha scelto la tecnologia Dawex per la piattaforma di scambio dati aeroportuali “Hub One DataTrust”

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dawex, leader tecnologico in ambito di soluzioni di scambio dati, ha annunciato che Hub One, filiale del Groupe ADP, ha scelto la tecnologia Data Exchange di Dawex per implementare la sua piattaforma di scambio di dati aeroportuali “Hub One DataTrust”.

Con l’obiettivo di consolidare e valorizzare l’ecosistema dei dati aeroportuali, Hub One ha adottato la tecnologia Dawex per creare un ambiente protetto, affidabile e a norma di legge e, specificamente il Data Governance Act che definisce il ruolo dei fornitori di servizi d’intermediazione dei dati. Dopo una gara d’appalto internazionale, la scelta è caduta su Dawex per la sua competenza, la sua flessibilità e la sofisticatezza della sua soluzione di scambio dati.

“Per Hub One, la valorizzazione dei dati aeroportuali è una sfida sia sotto il profilo della strategia che dell’economia”, ha precisato Jean-Sébastien Mackiewicz, Direttore Generale di Hub One DataTrust, filiale di Hub One. “La creazione di un ecosistema di dati è al cuore di questa strategia e, per il marketplace dei nostri dati, abbiamo voluto avvalerci della piattaforma di scambio dati più robusta del mercato. Per accelerare la circolazione dei dati tra i nostri partner, fornitori e clienti, abbiamo scelto Dawex vista la sua competenza in ambito professionale e giuridico”.

La soluzione Data Exchange Platform di Dawex permette alle organizzazioni di distribuire e condividere dei prodotti di dati in totale sicurezza. Dotate di un’architettura aperta, protetta e conforme alle normative sui dati, le soluzioni di scambio dati di Dawex sono in linea con i principi del Trust Framework de Gaia-X e facilitano l’orchestrazione degli ecosistemi di dati per realizzare rapidamente dei benefici operativi.

“Siamo entusiasti che Hub One abbia scelto la tecnologia Data Exchange di Dawex per la sua piattaforma di scambio di dati aeroportuali “Hub One Data Trust”. Dawex ha dato prova della sua competenza tecnologica e consente alle organizzazioni di implementare delle piattaforme di scambio dati sicure, in cui le transazioni avvengono in totale fiducia”, ha dichiarato Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. “Lo scambio di dati è un vettore potente di innovazione, oggi essenziale per rispondere alle sfide che tutto il mondo deve fronteggiare sotto il profilo ambientale, economico e sociale”.

Per questo progetto, Hub One si è rivolta anche a Fujitsu in quanto integratore della piattaforma di sviluppo dei progetti di dati di Dataiku.

A proposito di Dawex

Dawex è il leader nella tecnologia di scambio dati per la condivisione e distribuzione dei prodotti di dati in totale sicurezza, per tutti i casi d’uso in ambito business. Con la soluzione Data Exchange Platform di Dawex, le organizzazioni creano degli ecosistemi di dati basati su data marketplace e data hub che rispondono sia alle esigenze normative sia alle sfide di tracciabilità e sicurezza. Riconosciuta “Technology Pioneer“ dal Forum economico mondiale, Dawex partecipa all’iniziativa di un programma internazionale di standardizzazione “Trusted Data Transaction“. Fondata nel 2015, Dawex è un’impresa francese che opera in Europa, Asia, America del Nord e Medio Oriente.

