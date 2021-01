Huawei Italia, Wilson Wang è il nuovo Ceo

Wilson Wang è il nuovo Ceo di Huawei Italia.

Prima di assumere questo incarico Wilson Wang è stato Direttore Generale presso la sede di Huawei a Hong Kong con responsabilità delle attività dell’azienda sui territori di Hong Kong e Macao.

Wilson Wang ha iniziato la sua carriera nel 2003 presso Fiberhome Telecom Technologies, dove ha lavorato come ingegnere del software e product manager.

Nel 2008 era entrato in Huawei per ricoprire posizioni chiave nel dipartimento Global Key Account di Huawei Etisalat e successivamente nella sede della società in Pakistan.

Con oltre 17 anni di esperienza nel settore ICT, Wang ha una vasta conoscenza della progettazione, implementazione e manutenzione di infrastrutture e soluzioni di rete.

Wang ha conseguito un master in comunicazione optoelettronica presso il Wuhan Research Institute of Post and Telecommunications.

Nel nuovo ruolo, Wang avrà la responsabilità di rafforzare l’impegno strategico dell’azienda come partner delle istituzioni, degli operatori e delle imprese italiane nel processo di trasformazione digitale del Paese.

Wilson Wang guiderà lo sviluppo e l’implementazione della strategia aziendale attraverso una rinnovata fiducia nel mercato italiano, con l’obiettivo di sviluppare il business di successo che Huawei ha costruito negli ultimi 16 anni.

In Italia dal 2004, Huawei ha due sedi principali a Roma e Milano e uffici nelle principali città, oltre 800 dipendenti, 3 centri di ricerca globali, 4 Joint Lab R&D con università e 5 centri di innovazione congiunta che sono il motore dello sviluppo della multinazionale nel Paese.