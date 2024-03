Huawei firma con Amazon e vivo un accordo globale sui brevetti

Huawei e Amazon hanno stipulato un accordo pluriennale di licenza incrociata sui brevetti a seguito delle loro controversie. Inoltre, la società cinese ha annunciato di aver firmato con vivo un accordo globale di licenza incrociata sui brevetti che includono quelli essenziali per gli standard cellulari, tra cui quelli relativi al 5G.

“Huawei è lieta di scambiare i diritti di brevetto con Amazon“, ha affermato Alan Fan, Head of Intellectual Property Rights Department di Huawei. “Le licenze di brevetto permettono infatti di ampliare il numero di aziende che possono utilizzare quelle che altrimenti sarebbero tecnologie proprietarie e che, a loro volta, assicurano ai consumatori prodotti e servizi più innovativi”.

“Amazon riconosce il valore del portfolio mondiale di Huawei in fatto di brevetti, innovazione e contributo al processo di standardizzazione. Inoltre, riconosciamo l’impegno di Huawei nel concedere in licenza i suoi brevetti ad aziende come Amazon, che spesso si basano su standard tecnici del settore al momento di inventare nuovi prodotti e servizi per i clienti”, ha affermato Scott Hayden, Vicepresidente IP di Amazon.

Non solo Amazon: accordo anche fra fra Huawei e vivo

“Huawei è lieta di aver raggiunto questo accordo con vivo a seguito di un proficuo accordo per entrambe le aziende”, ha affermato Alan Fan, Head of Intellectual Property Rights Department di Huawei. “Questo accordo di licenza riflette il nostro reciproco rispetto per il valore dei rispettivi brevetti. Dimostra, inoltre, il clima di collaborazione a livello di settore. Tutti, infatti, stiamo investendo nella ricerca e sviluppo e ci impegniamo a standardizzare e condividere i frutti dell’innovazione. In definitiva, si tratta di fornire alle persone di tutto il mondo prodotti e servizi migliori”.