Huawei crea un insieme basilare di risorse IT intelligenti dedicate agli operatori

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Nel corso dello Huawei Day 0 Forum di MWC Barcelona 2022, Huawei ha rilasciato una serie di nuovi prodotti e soluzioni IT nel quadro di un nuovo “insieme basilare di risorse IT intelligenti” destinate agli operatori. David Wang, direttore esecutivo del CdA e presidente del Comitato di gestione delle infrastrutture ICT di Huawei, nel corso del suo discorso di apertura dal titolo “+IT, New Growth” (Più IT, nuova crescita) ha spiegato che questo affidabile ed efficiente insieme basilare di risorse IT intelligenti aiuterà gli attori del settore a diventare smart, aumentare le entrate, ridurre i costi, promuovere l’efficienza e, in ultima analisi, a ottenere nuova crescita.

Con il rapido sviluppo delle tecnologie emergenti quali 5G, IoT, cloud computing e intelligence, gli operatori hanno dato la priorità alla trasformazione digitale, per agevolare il successivo passaggio al digitale di altri settori B2B. Questo tipo di trasformazione necessita però di aggiornamenti dell’infrastruttura IT, di una collaborazione multi-cloud e di rapide acquisizioni di mercato, per una maggior spinta propulsiva.

Il signor Wang ha spiegato che l’insieme basilare di risorse IT intelligenti, nato proprio per aiutare gli operatori a soddisfare questi nuovi requisiti, comprende un cloud distribuito totalmente collaborativo e un pool di dati inclusivo di ogni scenario.

Nel corso dello stesso evento, inoltre, Huawei ha lanciato la prima soluzione distribuita e nativa sul cloud del comparto. Questo cloud pienamente collaborativo aiuta gli operatori a ottenere l’orchestrazione ICT, la sinergia cloud-rete e la sinergia cloud-edge. L’architettura supporta le piattaforme dati e media ‘as a service’ per gli operatori e le piattaforme applicative ‘as a service’ (aPaaS) per i clienti del settore, garantendo in questo modo agli utenti delle app un’esperienza illimitata per zona geografica, collaborazione multi-cloud e traffico di dati. L’azienda ha dichiarato di voler offrire tutto ‘as a service’ in futuro.

Huawei ha anche presentato una nuova linea di prodotti per le infrastrutture dati nel quadro della strategia OneStorage dell’azienda, a supporto dell’evoluzione continuativa dello storage. Con il perdurare della diversificazione dei tipi di dati, le applicazioni sono ora più convenienti e la protezione delle informazioni è diventata più importante rispetto al passato; la soluzione OneStorage di Huawei offre agli operatori l’efficienza necessaria a soddisfare questi requisiti grazie al provisioning on demand delle risorse, alla gestione intelligente dei dati e alla convergenza multi-cloud. Si tratta al momento della migliore offerta di Huawei destinata agli operatori che puntano a mantenere aggiornata le loro infrastrutture dei dati e a esplorare nuove attività.

Alla fine del 2021, HUAWEI CLOUD e i suoi partner avevano realizzato 61 zone di disponibilità in 27 aree, al servizio di oltre 170 paesi e regioni. L’azienda ha anche avviato la collaborazione con oltre 120 operatori nel mercato dei servizi sul cloud per accompagnare i clienti enterprise nella transizione digitale. Attualmente il marchio offre servizi sul cloud su misura per oltre 50 scenari destinati a nove mercati verticali, ideali per la digitalizzazione di produzione, distribuzione e settore sanitario. Questa offerta di servizi intelligenti ed efficienti per lo storage dei dati attualmente è adottata da 300 operatori nel mondo, con la soluzione OceanStor Dorado classificata tra i Leader del Quadrante Magico di Gartner per sei anni consecutivi.

Un’infrastruttura IT affidabile, efficiente e intelligente è essenziale per la digitalizzazione degli operatori. Obiettivo di Huawei è continuare a collaborare all’implementazione dell’infrastruttura IT degli attori del settore, per agevolarne la transizione al digitale e per arrivare a una nuova crescita, insieme.

MWC22 Barcelona si svolgerà dal 28 febbraio al 3 marzo a Barcellona, Spagna. Huawei presenterà i suoi prodotti e soluzioni allo stand 1H50 del padiglione 1, Fira Gran Via. Insieme a operatori mondiali, professionisti del settore e opinionisti di spicco, l’azienda affronterà argomenti come le tendenze del settore, il modello GUIDE per il futuro e lo sviluppo green, per prefigurare il domani delle reti digitali. Per ulteriori informazioni visitare: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

