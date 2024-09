HTEC supporta l’operatore di telecomunicazioni digitali Telness Tech nello sviluppo del software di piattaforma

SAN MATEO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Telness Tech, un’azienda internazionale di software in rapida crescita fondata in Svezia, e HTEC, un’azienda globale di servizi di ingegneria e sviluppo di prodotti digitali end-to-end, sono liete di annunciare la collaborazione con l’innovativa piattaforma Telness Tech, che supporterà la continua espansione dell’azienda su nuovi mercati, come quello statunitense.









Il software proprietario della piattaforma è una soluzione end-to-end basata su cloud per gli operatori di rete mobile virtuale (MVNO) che offre funzionalità complete per le operazioni e il sistema di supporto aziendale (OSS/BSS). Semplifica e automatizza il percorso del cliente, tramite una distribuzione rapida e in remoto senza la necessità di un’infrastruttura telco tradizionale o di sistemi IT preesistenti. La piattaforma ha già aiutato i clienti di Telness Tech a migliorare le valutazioni dei clienti in Europa.

Nell’ambito della partnership, HTEC supporterà Telness Tech fornendo ulteriori competenze ingegneristiche per l’implementazione della nuova piattaforma, la personalizzazione e la migrazione degli utenti dalle piattaforme precedenti. HTEC assisterà inoltre nello sviluppo di applicazioni business-to-consumer (B2C) e di varie integrazioni di rete, compresa la creazione di un livello di astrazione per facilitare le integrazioni.

Commentando la collaborazione, Bojan Šukalo, direttore di HTEC per l’ingegneria e la fornitura, ha dichiarato:

“Le recenti innovazioni tecnologiche hanno trasformato il modo in cui comunichiamo, ma molti operatori del settore telco utilizzano ancora infrastrutture tradizionali. Grazie alle competenze tecniche e alle capacità ingegneristiche di HTEC, siamo posizionati perfettamente per supportare la trasformazione digitale del settore e siamo allineati con Telness Tech per condurre il settore in avanti”.

Il fondatore e COO di Telness Tech, Jonas Cedenwing, ha sottolineato il valore del supporto di HTEC in questa espansione:

“Grazie all’elevata domanda del nostro software in tutto il mondo, la collaborazione con HTEC garantisce che le richieste e le transizioni di piattaforma dei nostri clienti rimangano fluide e snelle, permettendoci di proseguire con il nostro alto tasso di espansione senza compromettere la qualità.”

Informazioni su Telness Tech

Fondata in Svezia e con uffici negli Stati Uniti, Telness Tech fornisce tutto ciò che serve per lanciare o gestire un operatore mobile completamente automatizzato. Le soluzioni BSS/OSS end-to-end dell’azienda ottimizzano i percorsi dei clienti, il provisioning e il porting, funzioni necessarie per gestire operatori mobili digitali. Di conseguenza, i clienti soddisfatti riducono drasticamente i costi operativi.

Informazioni su HTEC

HTEC Group Inc. è un’azienda globale di servizi tecnologici di alto livello che promuove l’evoluzione tecnologica delle organizzazioni di maggior impatto al mondo, dalle startup dirompenti alle Fortune 500. HTEC combina una profonda esperienza ingegneristica con una notevole creatività, consentendo ai suoi clienti di innovare, progettare e sviluppare tecnologie dirompenti e nuove soluzioni digitali in diversi settori.

