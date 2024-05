HTEC rafforza l’impronta del Regno Unito con la nomina di un direttore nazionale

SAN MATEO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–HTEC, un’azienda globale di servizi di sviluppo e progettazione di prodotti digitali end-to-end, ha recentemente nominato Mark Scrivener amministratore delegato per il Regno Unito. Forte sostenitore delle iniziative UX incentrate sull’uomo, Mark ha comprovata esperienza nella guida dell’innovazione di un prodotto e delle trasformazioni digitali. In qualità di direttore nazionale, si concentrerà sull’affinamento delle strategie commerciali, sulla promozione delle partnership e sulla creazione di team su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.









Da quando ha stabilito la sua presenza nel Regno Unito nel 2018, HTEC ha collaborato con organizzazioni regionali di diversi settori per aiutarle a progettare e rilasciare prodotti e servizi innovativi. Per Mark, l’adozione di strategie lungimiranti, di tecnologie all’avanguardia e l’adozione di un approccio incentrato sull’utente rappresentano un vantaggio competitivo fondamentale.

“ Il mercato britannico è caratterizzato da rapidi cambiamenti e da una forte concorrenza. Per prosperare, alle aziende servono agilità e lungimiranza. Noi di HTEC sfruttiamo le ricerche di mercato e le ultime tendenze del settore e della tecnologia per realizzare prodotti innovativi che spostino l’ago della bilancia nelle organizzazioni dei nostri clienti. Più che mai, la chiave è l’uso sapiente di dati pesanti per iper-personalizzare l’esperienza dell’utente”.

In qualità di direttore nazionale, Mark metterà a frutto la sua ampia esperienza nei vari settori e l’eccezionale conoscenza del mercato britannico per migliorare ulteriormente le attività di HTEC nel Regno Unito. Mark ritiene che la capacità di fornire soluzioni end-to-end che coprono l’intero percorso del cliente distingua HTEC dalla concorrenza britannica.

“Sono entrato in HTEC con Momentum Design Lab, la principale e pluripremiata società di progettazione UX del Regno Unito, acquisita da HTEC nel 2021. L’unione delle capacità di Momentum nel design di prodotti e UX e della profonda esperienza ingegneristica di HTEC ci permette di esaminare un problema da più prospettive: design, prodotto, ingegneria ed esperienza. Occupiamo questa terra di mezzo con notevole abilità, affrontando le sfide con un’agilità che manca alla maggior parte delle aziende”.

Per quanto riguarda i piani strategici, il team britannico continuerà ad espandersi, concentrandosi su ruoli di ingegneria, leadership e sviluppo commerciale. Il nostro nuovo amministratore delegato non vede l’ora di interagire di persona con i nostri partner e invita i potenziali clienti a visitare la nostra sede di Londra.

Informazioni su HTEC:

HTEC è un’azienda globale di ingegneria digitale, di sviluppo prodotti e tecnologia che promuove l’evoluzione tecnologica delle organizzazioni di maggior impatto al mondo, dalle startup dirompenti alle aziende Fortune 500. Con oltre 2.000 esperti distribuiti in Nord America e in Europa, HTEC è il partner tecnologico ideale per i suoi clienti e la piattaforma di crescita per eccellenza per i suoi dipendenti.

