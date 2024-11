HTEC acquisisce il fornitore tedesco di soluzioni IoT end-to-end eesy-innovation per rafforzare le capacità IoT, di ingegneria di sistemi embedded e IA ed espandere la propria presenza nella regione DACH

SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–HTEC, società di servizi di ingegneria e sviluppo di prodotti digitali end-to-end con sede a San Mateo, ha annunciato oggi l’acquisizione di eesy-innovation, società di ingegneria di sistemi hardware e software embedded con sede a Monaco di Baviera, in Germania, e a Granada, in Spagna. L’acquisizione rientra nella strategia generale di HTEC volta a potenziare ulteriormente le proprie capacità nelle tecnologie embedded e IoT e nelle soluzioni IA, creando ulteriore valore per i clienti e offrendo opportunità di crescita per i talenti di entrambe le aziende. Analogamente, questa acquisizione rafforza ulteriormente la presenza di HTEC nell’UE e in particolare nella regione DACH.









Sin dalla sua creazione a Belgrado nel 2008, HTEC ha attratto e sviluppato i migliori talenti. Il team in crescita di HTEC fonde il pensiero progettuale della Silicon Valley con l’ingegneria software del massimo livello, offrendo supporto a clienti globali nello sviluppo di prodotti digitali end-to-end, dalla strategia e concettualizzazione alla progettazione di prodotti digitali e all’ingegneria sofisticata.

Eesy-innovation, fondata nel 2015 a Monaco di Baviera, collabora con alcune delle aziende più innovative al mondo, come il gigante dei semiconduttori Infineon Technologies. Eesy-innovation si è guadagnata un’eccezionale reputazione per lo sviluppo di soluzioni scalabili, trasformando idee innovative in soluzioni IoT su misura che migliorano l’intelligence di aziende di ogni dimensione. Dall’ingegneria concettuale allo sviluppo di hardware e software embedded, forniscono una perfetta integrazione con servizi cloud e dashboard, nonché l’applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale, coprendo l’intero ciclo di vita delle soluzioni IoT.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto al team di eesy-innovation. Questa partnership fa parte della più ampia strategia di espansione e investimento di HTEC volta a fornire soluzioni embedded e di IA ai clienti aziendali in collaborazione con i principali produttori di chip, come AMD e altri. Unendo le forze con eesy-innovation, stiamo espandendo le nostre capacità per fornire una gamma più ampia di soluzioni su misura che promuovono l’innovazione e l’adozione dell’IA in vari casi d’uso e ampliamo la nostra presenza in nuovi mercati. In quanto team, continuiamo a impegnarci per offrire eccezionali opportunità di crescita ai professionisti che assumiamo in tutto il mondo e per fornire ai nostri clienti le tecnologie più recenti, in modo che possano innovare rapidamente in un ambiente in continua evoluzione. È per me una grande gioia vedere eesy-innovation diventare parte integrante del team HTEC”, ha dichiarato Darko Todorović, VP di Engineering and Delivery presso HTEC.

Il successo globale di entrambe le aziende è il risultato della loro capacità di attrarre professionisti eccezionali e di fornire un servizio clienti eccezionale alla loro clientela, dalle start-up a forte crescita alle aziende Fortune 500.

“Per il team di eesy-innovation, questa acquisizione rappresenta un’opportunità di sviluppo professionale e di crescita di carriera, di collaborazione con i talenti di oltre 20 centri di sviluppo e la possibilità di lavorare in diverse aree geografiche e settori a progetti molto impegnativi dal punto di vista tecnico”, ha affermato Günter Maximilian Hefner, fondatore di eesy-innovation.

Grazie alla loro collaborazione, HTEC ed eesy-innovation integreranno i loro punti di forza unici, consentendo lo sviluppo di tecnologie trasformative per le principali aziende high-tech del mondo, le startup in rapida crescita e le imprese globali.

INFORMAZIONI SU HTEC

HTEC Group Inc. è un’azienda globale di sviluppo di prodotti e di ingegneria digitale che promuove l’evoluzione tecnologica delle organizzazioni di maggior impatto al mondo, dalle startup innovative alle aziende Fortune 500. HTEC integra competenze ingegneristiche di alto livello con una notevole creatività, consentendo ai propri clienti di innovare, progettare e sviluppare tecnologie all’avanguardia e nuovi prodotti e piattaforme digitali in diversi settori.

INFORMAZIONI su eesy-innovation

Eesy-innovation, con sede a Monaco di Baviera, in Germania, e a Granada, in Spagna, fornisce servizi completi che migliorano l’intelligence delle aziende di qualsiasi dimensione. Offre una qualità affidabile trasformando idee innovative in soluzioni IoT su misura attraverso un approccio collaborativo. La sua esperienza comprende la ricerca, lo sviluppo, l’integrazione e l’esecuzione, guidando i propri clienti nell’implementazione della loro visione. Mediante la promozione della collaborazione tra team, garantisce una qualità ottimale e soluzioni rapide che aiutano i clienti a raggiungere i loro obiettivi chiave. La sua offerta comprende soluzioni end-to-end per l’acquisizione completa di dati dei sensori, la standardizzazione, l’analisi e la visualizzazione dei dati in tempo reale, il tutto nell’ambito della sua iniziativa 360° Smart Solution. Dall’ingegneria concettuale allo sviluppo di hardware e software embedded, offre un’integrazione perfetta con servizi cloud e dashboard, nonché l’applicazione di algoritmi IA, coprendo l’intero ciclo di vita delle soluzioni IoT.

