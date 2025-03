HTEC acquisisce CertiCon, segnando un’ulteriore espansione nell’UE e ampliando le capacità nei settori industriale, automobilistico e delle tecnologie mediche.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--HTEC, fornitore globale di servizi strategici, progettazione integrata di software e hardware e competenze ingegneristiche basati sull'IA, con sede a San Francisco, ha annunciato oggi l'acquisizione di CertiCon, un'azienda di ingegneria hi-tech con sede nella Repubblica ceca. CertiCon è rinomata per la sua capacità di combinare ricerca applicata e innovazione tecnologica per fornire soluzioni digitali avanzate, soprattutto nei settori delle tecnologie mediche e della produzione industriale e automobilistica.

L'acquisizione vedrà i 350 esperti cechi e slovacchi di CertiCon unirsi ai 2500 membri del team di HTEC che aiutano le aziende globali a risolvere le complesse sfide ingegneristiche per aumentare l'efficienza, ridurre i rischi e accelerare il tempo di commercializzazione. HTEC vanta una comprovata esperienza di collaborazione con aziende Fortune 500 e, insieme a CertiCon, collaborerà con una base ancora più ampia di leader tecnologici globali.

"Siamo entusiasti di unire le forze con HTEC. La visione e i valori dell'azienda sono molto simili a quelli di CertiCon e vediamo questa partnership come un'opportunità unica per il nostro team di avere un impatto ancora maggiore, sviluppare ulteriormente le proprie competenze e dare il proprio contributo a un leader tecnologico globale. Riteniamo inoltre che i nostri clienti beneficeranno di maggiori capacità e servizi grazie a questa collaborazione. Da tempo siamo alla ricerca del partner giusto che ci aiuti a far progredire la storia di CertiCon e con HTEC siamo certi di aver trovato il partner perfetto", ha dichiarato il professor Vladimir Marik, CEO e fondatore di CertiCon.

Entrambe le aziende sono riuscite ad attrarre talenti eccezionali e a offrire ai loro team opportunità uniche, impegnandosi nello sviluppo di nuove tecnologie complesse per clienti globali.

"Sono entusiasta di dare il benvenuto a bordo al team di CertiCon. La cultura unica dell'azienda, fondata sulla ricerca applicata e su forti collaborazioni con le università, rappresenta una base unica per offrire nuove opportunità ai migliori talenti della Repubblica ceca e della Slovacchia. Siamo inoltre entusiasti di espandere il nostro portafoglio nei settori dei dispositivi medici e della produzione industriale e automobilistica, aree di particolare crescita in cui possiamo supportare i nostri clienti durante lo sviluppo di nuove tecnologie e riguardo all'impatto dell'IA in questi settori altamente regolamentati", ha dichiarato Aleksandar Cabrilo, cofondatore e CEO di HTEC.

Questa acquisizione è stata sostenuta dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), partner di lunga data di HTEC nell'espansione delle sue operazioni internazionali. È in linea con la strategia della banca di promuovere la crescita del settore tecnologico e la digitalizzazione nella regione.

Informazioni su HTEC

HTEC Group Inc. è un fornitore globale di servizi digitali strategici, progettazione di software e competenze ingegneristiche, specializzato in servizi finanziari, tecnologie mediche, settore automobilistico, tecnologie avanzate, telecomunicazioni e software e piattaforme aziendali. HTEC vanta una comprovata esperienza nell'aiutare le aziende Fortune 500 e quelle in forte crescita a risolvere sfide ingegneristiche complesse, a migliorare l'efficienza, a ridurre i costi e ad accelerare il tempo di commercializzazione. HTEC è orgogliosa di attrarre i migliori talenti e ha scelto strategicamente le sedi dei suoi oltre 20 centri di eccellenza per consentirlo.

Informazioni su CertiCon

CertiCon è un fornitore leader di soluzioni software e hardware avanzate, specializzato in informatica basata sull'IA, ricerca applicata e sviluppo di prodotti a ciclo completo. Con quasi tre decenni di esperienza, CertiCon offre lavoro e soluzioni innovativi nei settori delle tecnologie mediche, della produzione industriale e automobilistica e delle telecomunicazioni, aiutando i clienti a ottimizzare i processi, migliorare l'efficienza e guidare la trasformazione digitale. I team multidisciplinari di CertiCon offrono servizi end-to-end, dalla ricerca e progettazione allo sviluppo, ai test e all'implementazione su larga scala. Con una solida base nella ricerca applicata e un impegno per l'innovazione, CertiCon collabora con partner globali per plasmare il futuro della tecnologia intelligente.

