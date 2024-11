Hitachi Vantara amplia la sua Virtual Storage Platform One

Hitachi Vantara ha annunciato le nuove soluzioni disponibili attraverso la sua Virtual Storage Platform One.

Progettata per ridefinire lo storage e la gestione dei dati, per i carichi di lavoro AI e analitici, la nuova suite comprende un nuovissimo array di storage flash dual port quad-level cell (QLC) con replica nel cloud pubblico e un’appliance di storage a oggetti. Insieme, queste soluzioni offrono semplicità, sicurezza e scalabilità sostenibile per aiutare le aziende a ottimizzare la gestione dei dati, garantendo la loro agilità in un mondo sempre più incentrato sui dati.

La crescita esponenziale dei dati continua a rimodellare il panorama tecnologico per permettere sia l’archiviazione sia la gestione e molte imprese sono costrette a trovare modi per scalare la loro infrastruttura dati e modernizzare le applicazioni, il tutto gestendo il carbon footprint e i budget IT. Nei processi di analisi dei dati, ad esempio, più dei due terzi delle aziende intervistate hanno sperimentato lo “shock della bolletta” almeno trimestralmente o con maggiore frequenza così come confermato da una recente indagine in cui ha confermato che più grandi sono i volumi di dati con cui un’azienda lavora più alti sono i costi associati.

L’aggiunta di un array di storage flash All-QLC è significativa in quanto questa tecnologia è facilmente scalabile e riduce il costo per gigabyte rispetto ad altri tipi di soluzione flash, rendendola una scelta più economica per le esigenze di archiviazione dei dati su larga scala senza sacrificare le prestazioni. La progettazione di Hitachi Vantara si è concentrata su uptime e affidabilità, offrendo supporti QLC a doppia porta per garantire l’accesso ai dati con un elevato livello di affidabilità.

Lo storage flash QLC offre una densità superiore e un consumo energetico inferiore rispetto alle soluzioni di storage tradizionali. Questa efficienza consente alle imprese di ridurre il loro consumo di energia, con conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Inoltre, la nuova appliance di storage a oggetti è progettata per scalare facilmente al fine di contenere grandi quantità di dati non strutturati, utilizzati prevalentemente per alimentare numerosi casi di utilizzo dell’AI, e ogni oggetto è possibile archiviarlo con l’aggiunta di metadati che consentono una più facile categorizzazione, ricerca e gestione del ciclo di vita dei dati, aiutando le aziende sia a trovare e recuperare rapidamente i dati di cui hanno bisogno sia a creare valore permettendo livelli di ricerca approfonditi attraverso le analisi dei metadati ricchi permettendo di valorizzare in toto il potenziale dei loro dati.

“Le aziende moderne si trovano a navigare in un panorama dati incredibilmente complesso, con ambienti ibridi e multi-cloud e l’influenza crescente della GenAI che trasforma il loro modo di operare,” ha dichiarato Octavian Tanase, Chief Product Officer di Hitachi Vantara. “Le nostre ultime soluzioni Virtual Storage Platform One sono progettate per affrontare direttamente queste sfide, fornendo ai clienti gli strumenti avanzati di cui hanno bisogno per sfruttare i loro dati, guidare l’innovazione e raggiungere una crescita sostenibile. Semplificando l’infrastruttura e migliorando la scalabilità, consentiamo alle aziende di sbloccare appieno il potenziale dei loro dati in modi prima impensabili.”

I vantaggi della nuova suite di Hitachi Vantara

Virtual Storage Platform One Block – L’array di storage flash All-QLC con replica nel cloud pubblico offre una nuova soluzione di storage che sfrutta la tecnologia flash QLC per fornire uno storage ad alta densità ed efficiente, ideale per le esigenze di grande capacità. Con la replica integrata nel cloud pubblico, gli utenti possono eseguire facilmente backup e replicare i dati nel cloud, migliorando il disaster recovery e la disponibilità dei dati.

– L’array di storage flash All-QLC con replica nel cloud pubblico offre una nuova soluzione di storage che sfrutta la tecnologia flash QLC per fornire uno storage ad alta densità ed efficiente, ideale per le esigenze di grande capacità. Con la replica integrata nel cloud pubblico, gli utenti possono eseguire facilmente backup e replicare i dati nel cloud, migliorando il disaster recovery e la disponibilità dei dati. Virtual Storage Platform One Object – L’appliance di storage a oggetti è progettata per la scalabilità e fornisce una soluzione robusta per la gestione di volumi massicci di dati non strutturati, come video, immagini e dataset di grandi dimensioni. Combina durabilità e affidabilità, con configurazioni multi-nodo che garantiscono la disponibilità e l’integrità dei dati, rendendola ideale per settori come media, sanità e finanza. Di conseguenza, i clienti possono ottimizzare i costi e ridurre significativamente lo spazio nei rack, il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Le nuove offerte si completano con il Virtual Storage Platform One SDS Cloud, progettato per proteggere i dati critici senza impattare sulle prestazioni. Questa soluzione scalabile e asincrona consente inoltre di replicare senza problemi i dati dall’on-premise al cloud AWS utilizzando le snapshot per fornire dati in tempo reale per lo sviluppo e il test delle applicazioni in ambienti diversi da quelli di produzione. Grazie al supporto di più zone di disponibilità, rafforza la resilienza operativa e semplifica l’espansione del database, garantendo una protezione continua e performance ininterrotte.

L’aggiunta alla piattaforma di All-QLC flash storage array conferma l’impegno di Hitachi Vantara nei confronti della tecnologia ad alta efficienza energetica, come riconosciuto da ENERGY STAR, che ha classificato Virtual Storage Platform One tra le prime tre migliori soluzioni di storage in termini di efficienza energetica. La suite completa di soluzioni integrate offre un’esperienza di gestione dei dati end-to-end, che integra in maniera fluida storage e cloud, per creare un ambiente unico e adattabile.

“L’aggiunta di flash All-QLC e storage a oggetti fornisce una soluzione convincente per le aziende che cercano di gestire in modo efficiente ambienti di dati su larga scala,” ha dichiarato Scott Sinclair, practice director for cloud, infrastructure and DevOps di Enterprise Strategy Group. “Hitachi Vantara continua a rispondere alle esigenze sempre più pressanti dell’infrastruttura IT moderna, aiutando le aziende a rimanere competitive in un’epoca definita dall’innovazione data-driven.”