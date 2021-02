HiSolution, soluzioni a valore per la Unified Communication

HiSolution si affianca alle aziende per accelerarne i processi ICT e ottimizzarne valori economici e performance e rappresenta, grazie alla forte connotazione tecnica e alla consolidata esperienza acquisita, un punto di riferimento per le imprese che necessitano un supporto per il rinnovamento degli asset di telecomunicazioni.

Negli anni, gli specialisti della società hanno testato molteplici tecnologie presenti sul mercato, per identificare quelle con le migliori potenzialità, affidandosi poi a NetResults e alla sua soluzione KalliopePBX basata su protocollo IP.

Questa soluzione rinnova in modo sostanziale il concetto di telefonia, sia rispetto a quella tradizionale che al modello di IP Telephony proposto dai maggiori vendor.

KalliopePBX offre infatti una gamma di centralini VoIP che coniuga caratteristiche tecniche all’avanguardia con la massima semplicità d’uso e di gestione, tale da consentire, anche all’utente finale, l’amministrazione ordinaria dei propri servizi telefonici.

Si tratta di una piattaforma di interconnessione telefonica scalabile che permette l’integrazione e il dialogo tra apparati e sistemi esterni, che ben si adatta alle esigenze delle imprese moderne, di medie e grandi dimensioni.

Grazie alle caratteristiche di flessibilità e scalabilità della soluzione KalliopePBX,

HiSolution ha così confezionato un servizio gestito chiavi in mano, che parte dalla progettazione all’implementazione, per arrivare all’assistenza post-vendita e all’help desk dedicato.

Infatti, gli specialisti di HiSolution effettuano un’analisi meticolosa della rete e delle tecnologie in uso dal cliente per identificarne le debolezze, progettando la migliore soluzione per un contenimento dei costi e l’incremento delle performance.

Segue il servizio di Setup & Delivery comprendente l’installazione, le attività di project management e la garanzia degli SLA, supportando anche nella scelta del Carrier telefonico adatto alle necessità del cliente effettuando un monitoring per gli standard di efficienza.

Viene offerto anche il servizio di Help Desk & NOC per un supporto continuativo H24/7×7, mentre grazie a un sistema di ticketing avanzato gli esperti di HiSolution gestiscono le diverse segnalazioni con interventi on-site o da remoto, operando come Single Point of Contact in maniera proattiva ed efficace.

Nel 2020, a fronte dell’emergenza sanitaria globale, si è reso necessario enfatizzare l’attenzione su una nuova soluzione in grado di garantire, in tempi molto brevi, il passaggio allo smart working.

Alla luce di ciò, la consolidata collaborazione con NetResults – di cui HiSolution è Partner dal 2013 – e il successivo dialogo con Bluwire, azienda operante nel settore delle UCC che è sempre Partner di NetResults hanno dato vita a un’importante intuizione che si è rivelata fondamentale.

I manager delle tre aziende, hanno infatti compreso che, per agevolare il lavoro agile, la Unified Communication avrebbe dovuto richiedere un livello di integrazione aggiuntivo e che Microsoft Teams sarebbe stato un player fondamentale, perché preinstallato su tutti i computer Windows.

Sfruttando il potenziale tecnologico della soluzione offerta da HiSolution, Netresults e Bluwire, i partner hanno iniziato a sviluppare molteplici attività, ciascuno con il proprio contributo e la specifica area di competenza, con l’obiettivo di divulgare i più innovativi strumenti informatici proposti e consentire di far avvicinare la tecnologia all’utente, semplificandone l’adozione e l’utilizzo.

Il modulo di integrazione, realizzato da NetResults e promosso da HiSolution, consente infatti ai clienti di sfruttare le funzionalità della centrale telefonica KalliopePBX attraverso Microsoft Teams, nel pieno rispetto del lavoro da remoto. Grazie a questa integrazione è possibile effettuare o ricevere chiamate con la numerazione pubblica aziendale direttamente dall’applicazione Teams, da PC come da mobile, per restare sempre connessi ovunque ci si trovi.