Hillstone Networks riconosciuta come leader per l’XDR nel report 2023 di Frost Radar™

Hillstone Networks elogiata da Frost & Sullivan per la sua strategia XDR

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, azienda fornitrice leader di soluzioni per la sicurezza informatica, è stata nominata leader di innovazione e crescita nel report sulle funzionalità di rilevamento e reazione estese 2023 di Frost Radar™.





Il report 2023 di Frost Radar™ è un’analisi di mercato condotta da Frost & Sullivan, che valuta i partecipanti del settore in base alla loro strategia di crescita, all’innovazione, all’esperienza cliente e alla quota di mercato. Il report desidera fornire alle organizzazioni assistenza per prendere decisioni informate al momento di selezionare un fornitore di soluzioni XDR affidabile.

“La nostra inclusione nel report 2023 di Frost Radar™ in qualità di leader ribadisce il nostro impegno a offrire soluzioni all’avanguardia in grado di contrastare in modo efficiente le minacce digitali in evoluzione,” afferma Tim Liu, CTO e co-fondatore di Hillstone Networks. “La nostra soluzione integra il rilevamento avanzato delle minacce, la risposta agli incidenti e le capacità di analisi forense in una piattaforma unificata, consentendo alle aziende di proteggere in modo proattivo le loro risorse digitali.”

Secondo Frost & Sullivan, le soluzioni XDR hanno registrato una rapida espansione in diverse aree geografiche, settori e aziende di qualsiasi dimensione, dato che offrono la visibilità, le capacità di integrazione, analisi, flessibilità e automazione di cui i clienti hanno bisogno negli odierni complessi ambienti IT. Frost afferma che le soluzioni XDR offrono tre promesse: rilevamento e reazione su diversi livelli, automazione significativa e integrazione con il sistema di sicurezza.

“Hillstone Networks dimostra impegno nei confronti della strategia delle soluzioni XDR aperte, e sta investendo un budget importante di ricerca e sviluppo per aumentare le integrazioni di terze parti e fornire kit di sviluppo software (SDK) per promuovere l’integrazione con la propria piattaforma”, dichiara Lucas Ferreyra, analista di settore di Frost & Sullivan. “Hillstone Networks ha sviluppato una strategia di crescita convincente che sfrutta l’importanza in aumento della sicurezza gestita per consentire ai fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) di usare la sua soluzione XDR, ampliando la sua portata e rivolgendosi a settori in forte crescita come la pubblica amministrazione, la sanità, l’istruzione e l’industria manifatturiera. Tale comprensione del mercato consentirà a Hillstone Networks di sbloccare ulteriori opportunità di crescita nel settore estremamente competitivo dell’XDR”.

L’impegno di Hillstone nei confronti dell’innovazione continua e le distribuzioni realizzate con successo presso i clienti contribuiscono alla sua affermazione in qualità di leader nel settore dell’XDR, per continuare a rispettare le promesse principali dell’XDR:

Le capacità di rilevamento delle minacce e reazione basati sull’IA di Hillstone possono individuare e mitigare gli attacchi prima che abbiano la possibilità di sfruttare la risorsa più importante dell’azienda: i dati. La soluzione XDR di Hillstone si avvale di avanzati algoritmi di apprendimento automatico (ML) mediante il rilevamento di malware sconosciuti e anomalie, l’analisi avanzata delle correlazioni tra minacce e la mitigazione automatica delle stesse.

Include l’integrazione con un ampio ventaglio di dati dell’intero spettro della rete, dagli endpoint al cloud . Tali dati possono includere NetFlow, Sysmon, Syslogs, metadati , informazioni sulle minacce e registri di terze parti, che vengono quindi standardizzati, correlati e analizzati per offrire una visibilità completa e analizzare silos di informazioni sulla sicurezza. Tale strategia non solo offre una visibilità completa sulla sicurezza con meno punti ciechi, ma migliora anche la precisione del rilevamento riducendo i falsi positivi.

Ulteriori informazioni sulla soluzione XDR di Hillstone sono disponibili qui.

Informazioni su Hillstone Networks

Hillstone Networks è un’azienda leader nel settore della sicurezza informatica, in grado di offrire ampiezza e profondità di protezione ad aziende di qualsiasi dimensione, dall’edge al cloud e per qualsiasi carico di lavoro. Il suo approccio Integrative Cyber Security garantisce copertura, controllo e unificazione a oltre 26.000 aziende in tutto il mondo. www.hillstonenet.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

