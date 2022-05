Hillstone Networks riceve per il 3o anno consecutivo la distinzione “azienda prediletta dai clienti” nel rapporto Gartner® Peer Insights™ “Voice of the Customer” per la categoria Firewall di rete

I fornitori prediletti dai clienti (Customers’ Choice) devono aver soddisfatto, se non superato, sia la valutazione complessiva media di mercato sia il valore medio di mercato in termini di interesse e adozione da parte degli utenti

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, prestigioso fornitore di soluzioni per la protezione delle infrastrutture, ha annunciato quest’oggi di aver ricevuto la distinzione di “azienda prediletta dai clienti” nel rapporto Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’ 2022: Firewall di rete. “Gartner Peer Insights è una revisione di esperti del ramo e una piattaforma di valutazione gratuita concepita per chi assume le decisioni in merito ai servizi e al software aziendali.”

Nel rapporto, i fornitori, tra cui Hillstone Networks, “inseriti nel quadrante superiore destro tra i quadranti ‘Voice of the Customer’ ricevono la distinzione di azienda prediletta dai clienti di Gartner Peer Insights, simboleggiata dal bollino Customers’ Choice. I fornitori che si aggiudicano tale riconoscimento devono aver soddisfatto, se non superato, sia la valutazione complessiva media di mercato sia il valore medio di mercato in termini di interesse e adozione da parte degli utenti.”

“Oltre a distribuire soluzioni di sicurezza di rete innovative, comprovate ed efficaci, Hillstone Networks è impegnata a fornire ai clienti un’esperienza superiore” ha dichiarato Tim Liu, cofondatore e direttore tecnico presso Hillstone Networks. “Crediamo che ricevere la distinzione ‘Customers’ Choice’ sia riprova del nostro impegno a fornire l’assistenza e sostegno eccezionale di cui i nostri clienti hanno bisogno per mantenere le loro aziende al sicuro.”

Tra i dati salienti relativi a Hillstone Networks nel rapporto Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” relativo ai firewall di rete al 28 febbraio 2022 si riporta quanto segue:

Hillstone Networks ha ricevuto una valutazione del 100 percento quanto a “propensione a raccomandare” da parte dei suoi utenti.

L’85 percento degli utenti di Hillstone partecipanti all’indagine ha attribuito all’azienda una valutazione di 5 stelle su 5.

L’esperienza di assistenza fornita da Hillstone Networks ha ricevuto una valutazione di 4,9 su 5 sulla base di 94 recensioni.

L’esperienza di vendita fornita da Hillstone Networks ha ricevuto una valutazione di 4,9 su 5 sulla base di 93 recensioni.

Per leggere il rapporto 2022 Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” relativo ai firewall di rete, fare clic qui.

Con oltre 23.000 clienti in tutto il mondo, Hillstone Networks vanta la reputazione di “sicurezza che funziona”. Le sue soluzioni intuitive includono SD-WAN, ZTNA, Microsegmentazione, CWPP, NDR, così come XDR. Hillstone Networks è stata nominata tra le società lungimiranti nel Gartner Magic Quadrant™ per i firewall di rete ed ha anche ricevuto riconoscimenti per otto anni consecutivi.

Informazioni su Hillstone Networks

Le comprovate soluzioni di protezione dell’infrastruttura di Hillstone Networks offrono alle imprese e ai fornitori di servizi la visibilità e l’intelligenza per un’ampia visione, una comprensione approfondita e una rapida azione contro le minacce informatiche multilayer e multistadio. Valutata favorevolmente da analisti esperti e ritenuta affidabile dalle aziende globali, Hillstone protegge dall’edge al cloud con un migliore profilo del total-cost-of-ownership. Per saperne di più, visitare www.hillstonenet.com.

