Hillstone Networks nominata Customers’ Choice nella classifica Voice of the Customer di 2023 Gartner Peer Insights™ per i firewall di rete

Hillstone Networks è una delle Customers’ Choice nei firewall di rete per il 4° anno consecutivo, oltre ad apparire tra gli Strong Performer nell’elenco Voice of the Customer 2023 per il rilevamento e la risposta della rete

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, fornitore leader di soluzioni per la cybersicurezza, oggi ha annunciato di figurare in due report “Voice of the Customer” (La voce del cliente) di Gartner Peer Insights. Hillstone è stata premiata in qualità di fornitore Customers’ Choice (Azienda preferita dai clienti) per i firewall di rete e appare tra gli Strong Performer (Performer ad alto rendimento) per la sua soluzione di rilevamento e risposta della rete (NDR) recentemente rilasciata. I riconoscimenti della Customers’ Choice di Gartner Peer Insights si basano su recensioni volontarie e verificate e su rating da parte di utenti finali professionisti che hanno acquistato, implementato o utilizzato i prodotti o servizi.

“I clienti si sono espressi e hanno riconosciuto il nostro incrollabile impegno nell’offerta di soluzioni integrative per la cybersicurezza che hanno fornito copertura, controllo e consolidamento all’insegna dell’efficacia a oltre 26.000 professionisti loro pari a livello mondiale, in un contesto difficile e dinamico per la sicurezza IT”, è il commento di Tim Liu, co-fondatore e CTO di Hillstone Networks. “Continueremo a innovare e a superare i limiti della cybersicurezza per tutelare gli asset critici dei nostri clienti”.

Punti principali

NDR:

Hillstone Networks ha ottenuto una valutazione del 100% nella “probabilità di raccomandare” da parte degli utenti, in base a 25 recensioni aggiornate al mese di marzo 2023.

Il 92% degli utenti Hillstone intervistati ha assegnato all’azienda un rating di 5 stelle su 5.

L’esperienza con l’assistenza clienti di Hillstone Networks ha conquistato un rating di 4,9 su 5 in base a 25 recensioni.

Le capacità dei prodotti di Hillstone Networks hanno ottenuto un rating di 5 su 5 in base a 24 recensioni.

Firewall di rete:

Hillstone Networks ha ottenuto una valutazione del 99% nella “probabilità di raccomandare” da parte dei suoi utenti, in base a 107 recensioni aggiornate al mese di marzo 2023.

L’84% degli utenti Hillstone intervistati ha assegnato all’azienda un rating di 5 stelle su 5.

L’esperienza con l’assistenza clienti di Hillstone Networks ha conquistato un rating di 4,9 su 5 in base a 102 recensioni.

Le capacità dei prodotti di Hillstone Networks hanno ottenuto un rating di 4,9 su 5 basato su 101 recensioni.

Gartner, Voice of the Customer for Network Firewalls, Peer Contributors, 31 maggio 2023



Gartner, Voice of the Customer for Network Detection and Response, Peer Contributors, 29 maggio 2023

Informazioni su Gartner Peer Insights™

Gartner e Peer Insights sono marchi commerciali di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di Gartner Peer Insights è formato dalle opinioni dei singoli utenti finali in base alle proprie esperienze, non vanno intese come dichiarazioni fattuali e non rappresentano i punti di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non supporta alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in tale contenuto né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, rispetto a tale contenuto, sulla relativa all’accuratezza o completezza, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per un determinato scopo.

Informazioni su Hillstone Networks

L’approccio integrativo alla cybersicurezza di Hillstone Networks fornisce copertura, controllo e consolidamento, per tutelare la trasformazione digitale di oltre 26.000 imprese nel mondo. Per ulteriori informazioni consultare www.hillstonenet.com.

