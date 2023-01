Hillstone Networks lancia StoneOS 5.5R10 rafforzando ulteriormente la posizione complessiva dei clienti riguardo alla sicurezza

La nuova versione offre innovazioni basate sull’IA e ZTNA centralizzato, aiutando i clienti a tenere sotto controllo la complessità operativa e gli attacchi informatici avanzati.

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, azienda che sviluppa soluzioni per la cybersecurity accessibili e innovative, leader nel settore, ha annunciato un aggiornamento importante del suo sistema operativo, Hillstone StoneOS 5.5R10. Quest’ultimo aggiornamento offre, fra più di 300 nuove funzioni, protezione contro le minacce altamente performanti, basate sull’intelligenza artificiale, gestione e controllo Zero Trust centralizzati, ulteriore semplificazione delle operazioni relative alla sicurezza e ottimizzazione del sistema. La nuova funzionalità migliora la sicurezza degli ambienti dei clienti e snellisce ancora di più le operazioni relative alla sicurezza grazie a un facile percorso di aggiornamento.

Miglioramenti della protezione contro le minacce tramite la tecnologia IA

Il nuovo StoneOS utilizza la tecnologia IA per consentire il rilevamento delle minacce basato sul ML per il traffico crittografato senza necessità di decriptazione. Inoltre offre funzioni intelligenti di rilevamento DGA e protezione DDoS. Include anche un’estensione della blacklist che rende possibile la funzione PTF (Perimeter Traffic Filtering) e rafforza la protezione contro le minacce.

Gestione e controllo Zero Trust centralizzati

Il modello di sicurezza a fiducia zero (ZTNA) implementa la gestione centralizzata per i criteri ZTNA tramite Hillstone Security Management (HSM) e supporta connessioni intelligenti con gateway ZTNA, autenticazione a singolo pacchetto (SPA) e assistenza per il sistema operativo multivendor per clienti ZTNA insieme a un portale ZTNA. Le nuove funzioni offrono un’esperienza d’uso migliore con operazioni complessive perfezionate e una gestione migliore della soluzione ZTNA.

Interconnettività più intelligente con funzioni VPN estese

Le funzioni VPN estese supportano ECMP e failover per l’instradamento VPN intelligente e forniscono opzioni di creazione del tunnel VPN IPSec configurando porte personalizzate e l’autonegoziazione. Queste funzioni garantiscono un uso migliore della larghezza di banda e migliorano la connettività facendo sì che le attività aziendali non siano interrotte.

Le operazioni di sistema ottimizzate liberano dai carichi di lavoro ridondanti

La versione più recente di StoneOS introduce una procedura guidata di avvio semplificata e verifiche di ridondanza NAT automatizzate per facilitare le operazioni del sistema migliorando la produttività complessiva per le aziende tramite l’ottimizzazione del carico di lavoro degli amministratori del sistema.

Affidabili perfezionamenti a livello dell’intero sistema garantiscono ulteriormente la continuità delle attività aziendali

In quest’ultima versione la disponibilità del sistema è stata migliorata a tutti i livelli, con il supporto per HA (High Availability) avanzata e il riavvio gestito automaticamente del BGP (Border Gateway Protocol), assicurando ulteriormente che i servizi aziendali rimangano ininterrotti.

“La transizione dal tradizionale modello di sicurezza basato sull’edge al modello di una forza lavoro distribuita rappresenta un cambiamento radicale, causato principalmente dal telelavoro conseguente alla pandemia, ma l’impatto evolverà gradualmente e quindi le soluzioni che offriamo devono far fronte alle corrispondenti sfide”, spiega Tim Liu, Cto e cofondatore di Hillstone Networks. “La versione più recente di StoneOS continua a fronteggiare i problemi che si presentavano ai team responsabili delle operazioni relative alla sicurezza (SecOps) e i rischi costanti per le aziende di tutto il mondo. Protezione contro le minacce perfezionata, basata sull’IA, integrazione migliore, gestione e controllo centralizzati e operazioni ottimizzate sono tutti fattori cruciali nell’attuazione di un approccio strategico e stabile agli ambienti di cybersecurity resilienti”.

StoneOS è alla base di tutti i firewall di nuova generazione Hillstone, che ha ottenuto il riconoscimento 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Network Firewalls per il 9o anno consecutivo nella categoria Visionary. StoneOS 5.5R10 è già generalmente disponibile.

Informazioni su Hillstone Networks

Le soluzioni per la cybersecurity, accessibili e innovative, sviluppate da Hillstone Networks trasformano la sicurezza per le aziende, rendendo possibile la resilienza informatica mentre riducono il costo totale di proprietà. Fornendo visibilità completa, funzioni intelligence superiori e protezione rapida per rilevare e analizzare le minacce informatiche multilivello, multistadio e opporvisi, la piattaforma Hillstone è una soluzione valutata positivamente dai più importanti analisti e su cui contano aziende di livello internazionale. Per saperne di più visitare www.hillstonenet.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Zeyao Hu



+1 408.508.6750



inquiry@hillstonenet.com