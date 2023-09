Hillstone Networks indicata come NGFW Growth and Innovation Leader nello studio Frost Radar™ 2023

Conquista una posizione di primo piano nel settore degli NGFW

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, azienda di prestigio nello sviluppo di soluzioni per la sicurezza informatica, è stata nominata un leader riguardo alla crescita e innovazione nello studio Frost Radar™ 2023 sui firewall di nuova generazione.





Lo studio Frost Radar™ 2023, redatto da Frost & Sullivan, offre una penetrante analisi di mercato che valuta i player del settore riguardo a vari aspetti – strategia di crescita, innovazione, esperienza del cliente e quota di mercato – e costituisce una risorsa preziosa creata con l’obiettivo di aiutare le aziende a prendere decisioni importanti sulla base di dati concreti per soddisfare i requisiti relativi alle soluzioni per i firewall di nuova generazione (NGFW, next-generation firewall).

“Essere nominati un leader nello studio Frost Radar™ significa essere in compagnia di aziende eccezionali”, commenta Tim Liu, Cto e Cofondatore di Hillstone Networks. “Mentre il mondo della tecnologia si evolve, aumentano i problemi correlati alla protezione della nostra infrastruttura digitale. L’inclusione nello studio Frost Radar sugli NGFW riafferma il nostro impegno a creare soluzioni tecnologiche avanzate. Siamo fieri di essere all’avanguardia nello sviluppo di firewall di nuova generazione, dove le nostre capacità tecniche si intersecano con il nostro impegno a rafforzare le difese informatiche. Questo riconoscimento rende più salda la nostra decisione di spingere i confini, innovare incessantemente ed elevare gli standard della sicurezza di rete”.

Secondo Frost & Sullivan, il concetto di perimetro di sicurezza si è completamente trasformato a causa di vari elementi – cloud computing, telelavoro, dispositivi all’edge e altre iniziative di trasformazione digitale. Gli NGFW oggi mancano della visibilità, scalabilità e capacità di impostare criteri uniformi in questi nuovi ambienti di lavoro ibridi, e ciò significa che anche le loro funzionalità si stanno trasformando. Lo studio Frost afferma che è in atto un fenomeno di unificazione ed espansione in soluzioni di sicurezza adiacenti che includano “reti geografiche definite da software (SD-WAN, broker di sicurezza con accesso al cloud (CASB), gateway web sicuri (SWG), accesso alla rete Zero Trust (ZTNA) e NGFW in un bundle SASE”.

La famiglia di premiati NGFW sviluppata da Hillstone Networks fornisce un’architettura di sicurezza predisposta per il futuro e in grado di adattarsi all’espansione dell’infrastruttura e di dare impulso alla crescita del business. Getta le basi di un’architettura Zero Trust per supportare nuove tecnologie e difendere contro attacchi informatici avanzati. I firewall di nuova generazione Hillstone A-Series e X-Series offrono prestazioni elevate, eccezionale affidabilità e protezione scalabile della rete per aziende e service provider, con funzionalità intelligenti e complete di prevenzione e rilevamento delle minacce per proteggere gli asset digitali dell’azienda.

La piattaforma Hillstone NGFW costituisce anche la base delle soluzioni SD-WAN e ZTNA di Hillstone, fornendo copertura, controllo e unificazione.

“Grazie a un sofisticato motore IA, Hillstone mette in grado le aziende di analizzare e rilevare il traffico crittografato senza necessità di decriptazione, migliorando l’efficienza e l’accuratezza complessive della rilevazione delle minacce”, racconta Martin Naydenov, Senior Industry Analyst – Cybersecurity presso Frost & Sullivan. “Hillstone mostra una solida vision e strategia di espansione, abbracciando mega tendenze globali come il cloud computing e questo le permette di continuare a lanciare nuove soluzioni, come Cloud Workload Protection, e di stringere accordi con gli importanti provider cloud AWS e Azure per migliorare la sicurezza in ambienti IT ibridi”.

Per saperne di più sui firewall di nuova generazione Hillstone fare clic qui.

Informazioni su Hillstone Networks

Hillstone Networks è un leader nel settore della cybersecurity, che fornisce una vasta gamma di soluzioni avanzate per la protezione ad aziende di tutte le dimensioni, dall’edge al cloud e per qualsiasi carico di lavoro. Il suo approccio Integrative Cyber Security garantisce copertura, controllo e unificazione a oltre 26.000 aziende in tutto il mondo. www.hillstonenet.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media

Zeyao Hu



+1 4085086750



inquiry@hillstonenet.com