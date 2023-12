Hillstone Networks inclusa nel Security Service Edge Solutions Landscape Report

La soluzione ZTNA di Hillstone Networks viene inclusa nella panoramica SSE della società di analisi

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, società fornitrice leader di soluzioni per la cybersicurezza, è stata inclusa nel Security Service Edge Solutions Landscape Report per il quarto trimestre del 2023. Il rapporto Forrester offre una panoramica sul mercato delle soluzioni Security Service Edge (SSE), che vengono utilizzate per fornire accesso Zero-Trust ad applicazioni e dati e per proteggere la forza lavoro in remoto. Il rapporto si concentra su aspetti chiave quali la definizione del mercato, il valore aziendale, la maturità del mercato, le dinamiche, i principali fornitori, i principali casi d’uso, le funzionalità per caso d’uso e l’attenzione dei fornitori sui casi d’uso estesi.





“Le soluzioni SSE affrontano il problema reale delle lacune della sicurezza in un perimetro di rete sempre più in espansione”, ha affermato Tim Liu, CTO e cofondatore di Hillstone Networks. “La soluzione Hillstone ZTNA offre una protezione zero-trust come parte dell’offerta SSE, fornendo la sicurezza necessaria per una forza lavora ibrida o remota, proteggendo applicazioni e dati indipendentemente dalla loro distribuzione, dall’edge al cloud.”

Con l’incremento dei modelli di lavoro remoti e ibridi, i perimetri di rete tradizionali sono diventati meno efficaci. I CISO hanno il compito di proteggere l’accesso in più posizioni alle risorse aziendali: dalle reti del campus agli uffici delle filiali, ai domicili dei dipendenti e persino alle reti mobili pubbliche. Per rispondere a queste sfide di accesso ibrido, con qualsiasi dispositivo e ovunque, la suite di soluzioni Edge di Hillstone include la tecnologia di accesso alla reti Zero-Trust (ZTNA, Zero Trust Network Access). La tecnologia ZTNA consente alle organizzazioni di proteggere l’accesso indipendentemente dalla posizione dell’utente, preparandolo alla natura distribuita della forza lavoro odierna per proteggere i carichi di lavoro delle applicazioni, i dati aziendali e l’accesso remoto.

La soluzione ZTNA di Hillstone si sviluppa dalle sue piattaforme firewall all’avanguardia e offre la capacità di garantire un accesso granulare in base all’identità dell’utente e del dispositivo, ai controlli continui delle posizioni dei dispositivi, consentendo in tal modo un’applicazione precisa dei privilegi e rendendola una soluzione SSE ideale.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni Hillstone ZTNA.

Informazioni su Hillstone Networks

Hillstone Networks è un’azienda leader nella cybersicurezza, in grado di offrire ampiezza e profondità di protezione alle aziende di qualsiasi dimensione, dall’edge al cloud e con qualsiasi carico di lavoro. La strategia di Integrative Cyber Security di Hillstone Networks offre copertura, controllo e consolidamento a oltre 26.000 aziende a livello globale. www.hillstonenet.com.

