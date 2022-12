Hillstone Networks ha ottenuto di nuovo da Gartner il riconoscimento Visionary nel Magic Quadrant for Network Firewalls

Il riconoscimento offerto a Hillstone Networks come Azienda lungimirante (“Visionary”) per la sua Completezza di visione e Capacità di esecuzione

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, azienda che sviluppa soluzioni per la cybersecurity accessibili e innovative, leader nel settore, ha annunciato di avere ottenuto il riconoscimento 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Network Firewalls per il nono anno consecutivo e di essere stata nominata Visionary per la seconda volta.

Le soluzioni di Hillstone Networks sono evolute da una piattaforma per la sicurezza del network a un affidabile portafoglio per la cybersecurity che offre resilienza dall’edge al cloud e in tutti gli stadi intermedi. Dai requisiti relativi ai network di imprese di qualsiasi dimensione – dalle PMI alle grandi aziende di telefonia e service provider, in tutti i più importanti settori verticali a livello globale, il portafoglio attuale, basato sul fondamentale Next Generation Firewall (NGFW), consiste delle seguenti soluzioni:

Hillstone Secure SD-WAN, una soluzione per aziende distribuite;

Hillstone ZTNA, una soluzione che rende possibile l’accesso Zero Trust da qualsiasi dispositivo, ovunque si trovi;

Hillstone CloudArmour, una soluzione che offre protezione dei carichi di lavoro sul cloud;

Hillstone CloudHive, una soluzione di microsegmentazione per data center virtualizzati;

virtualizzati; Hillstone sBDS, una soluzione per la protezione di server integrata con funzioni NDR (network detection & response) contro minacce multilivello, multistadio sferrate contro host e server cruciali;

Hillstone iSource, una piattaforma XDR (Extended Detection and Response) basata sull’intelligenza artificiale e che include funzioni NDR e input da piattaforme di terze parti.

“Siamo molto lieti di avere ottenuto questo riconoscimento per il nono anno consecutivo grazie alla completezza di visione e alla capacità di esecuzione che abbiamo dimostrato”, commenta Tim Liu, Cto e Cofondatore di Hillstone Networks. “Nel mondo multicloud ibrido d’oggi, la nostra strategia “il cloud innanzitutto” incontra la piena approvazione sia dei clienti che dei partner. Continuiamo a impiegare le funzioni avanzate integrate e la premiata piattaforma NGFW all’avanguardia per rendere possibili funzionalità SD-WAN e ZTNA in modo da offrire ulteriori soluzioni che colmino le lacune esistenti nel mercato oltre a rispondere alle esigenze della nostra clientela in crescita”.

Un approccio che dia la priorità al cloud è imprescindibile per offrire efficaci soluzioni resilienti in termini di cybersecurity in grado di proteggere l’infrastruttura e le risorse cruciali delle aziende. Oltre agli ambienti cloud ibridi e privati, on-premise, la gamma di soluzioni Hillstone Networks include funzioni apposite per aiutare gli esperti informatici a rilevare tempestivamente, proteggere e gestire i rischi relativi ai dispositivi IoT.

Gartner, Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls, Rajpreet Kaur, Adam Hils, Thomas Lintemuth, 19 dicembre 2022

Gartner non sostiene nessuna azienda, prodotto o servizio illustrati nelle sue pubblicazioni frutto di ricerche e non consiglia agli utilizzatori di tecnologie di scegliere solo le aziende con le valutazioni più alte o altra designazione. Le suddette pubblicazioni consistono delle opinioni della società di ricerca Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatti. Gartner esclude tutte le garanzie, espresse o implicite, in relazione alla presente ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

GARTNER è un marchio di fabbrica e un marchio di servizio registrati di Gartner e Magic Quadrant è un marchio di fabbrica registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e nel resto del mondo, il cui uso è autorizzato in questa sede. Tutti i diritti riservati.

Informazioni su Hillstone Networks

Le soluzioni per la cybersecurity, accessibili e innovative, sviluppate da Hillstone Networks trasformano la sicurezza per le aziende, rendendo possibile la resilienza informatica mentre riducono il costo totale di proprietà. Fornendo visibilità completa, funzioni intelligence superiori e protezione rapida per rilevare e analizzare le minacce informatiche multilivello, multistadio e opporvisi, la piattaforma Hillstone è una soluzione valutata positivamente dai più importanti analisti e su cui contano aziende di livello internazionale. Per saperne di più visitare www.hillstonenet.com.

