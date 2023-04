Hillstone Networks alza l’asticella con la cibersicurezza integrativa

La strategia di cibersicurezza integrativa offre alle imprese globali copertura, controllo e consolidamento.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, leader in ambito di soluzioni di cibersicurezza, ha annunciato un nuovo approccio volto ad aiutare i clienti a ottenere resilienza informatica con soluzioni di cibersicurezza integrativa che colmano le lacune in ambito di sicurezza e di sfide per i responsabili della cibersicurezza e i professionisti della sicurezza. Questo approccio integrativo garantirà copertura, controllo e consolidamento al fine di tutelare le aziende del mondo da ciberattacchi multi-fase e plurilivello.

“La trasformazione digitale rappresenta una priorità per tutte le aziende, nonché una sfida per tutte le divisioni informatiche, con l’utilizzo di dati per guidare l’attività aziendale, nonché la loro generazione, elaborazione e analisi in ogni luogo (nei datacenter, all’edge, in uno o più cloud”, ha dichiarato Tim Liu, direttore tecnologico e cofondatore di Hillstone Networks. “I CISO di oggi si trovano a far fronte a sfide provenienti da ogni direzione, in un contesto di rapida evoluzione delle infrastrutture e delle minacce, nonché di crescenti costi e complessità. Il nostro approccio rende disponbile una piattaforma scalabile, centralizzata e snella per aiutare i CISO a migliorare la resilienza informatica delle aziende, proteggendone gli asset critici”.

L’approccio di cibersicurezza integrativa di Hillstone Networks affronta la cibersicurezza in modo diretto in tre ambiti cruciali: protezione delle reti, contenimento delle minacce e protezione dei carichi di lavoro. Questa strategia è migliorata in maniera continua dall’impegno indefesso all’innovazione e dal lancio di nuovi prodotti.

Proteggere le reti: l’inizio della fiducia zero

Le soluzioni Future-ready Network Security di Hillstone Networks rappresentano fondamenta solide per un’architettura zero-trust che rende possibile una sicurezza adattiva scalabile in funzione delle esigenze dell’azienda.

Per i data center di iperscala l’Hillstone X25812 Data Center Firewall annunciato di recente offre disponibilità e scalabilità elevate con throughput del firewall fino a 3,5 Tbps, 720 milioni di connessioni contemporanee e 19 milioni di nuove sessioni al secondo, nonché solide funzionalità di sicurezza e capacità di rete avanzate per le grandi imprese, gli operatori delle telecomunicazioni e gli ISP, preservando al contempo l’efficienza energetica e riducendo l’impronta di carbonio.

Contenimento delle minacce: prima dell’attacco

La soluzione di Hillstone di individuazione e risposta alle minacce basata su intelligenza artificiale consente di individuare e contenere gli attacchi prima che siano in grado di sfruttare l’asset più vitale delle aziende: i dati.

Il Breach Detection System (BDS) di Hillstone Networks rappresenta la prima linea di questo intervento, con la recente pubblicazione della versione 3.7 che offre maggiori funzionalità per proteggere meglio dalle minacce e dagli attacchi di rete. Supporta il framework MITRE ATT&CK per migliorare il rilevamento delle minacce, automatizzare l’asset discovery e consolidare l’integrazione con la soluzione Hillstone iSource XDR per la gestione unificata delle minacce.

Proteggere i carichi di lavoro: ovunque siano attivi

Le soluzioni di Hillstone di protezione irriducibile dei carichi di lavoro nel cloud garantiscono la protezione totale degli ambienti dati e dei carichi di lavoro delle aziende.

L’ultima versione di CloudArmour di Hillstone, dotata di micro-segmentazione di rete granulare e tecnologia di indirizzamento del traffico brevettata, è stata migliorata con l’aggiunta di una potente funzionalità anti-virus che eroga migliore protezione dalle minacce e una visibilità in maggiore profondità nei carichi di lavoro nella nuvola, consentendo alle aziende di adottare infrastrutture cloud resilienti.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di cibersicurezza integrativa di Hillstone Networks consultare gli esperti di Hillstone durante l’edizione 2023 di RSAC, al 1155 Moscone South, San Francisco, dal 24 al 27 aprile .

Informazioni su Hillstone Networks

Hillstone Networks, leader della cibersicurezza, offre protezione ampia e approfondita ad aziende di tutte le dimensioni, dall’edge al cloud e per tutti i carichi di lavoro. L’approccio di cibersicurezza integrativa di Hillstone Networks offre copertura, controllo e consolidamento a oltre 26.000 aziende nel mondo.www.hillstonenet.com

