Hillstone Networks aggiunge la certificazione Common Criteria EAL4+ per i suoi firewall di nuova generazione

La certificazione di sicurezza indipendente e internazionale per StoneOS 5.5.R9 e il firewall di nuova generazione SG-6000 A-Series di Hillstone Networks rafforza la piattaforma Hillstone come base affidabile per la sicurezza dei network dall’edge al cloud.

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, azienda che sviluppa soluzioni per la cybersecurity accessibili e innovative, ha annunciato di avere ottenuto la certificazione Common Criteria EAL4+ per StoneOS 5.5.R9 e il firewall di nuova generazione (NGFW) SG-6000 A-Series, rafforzando ulteriormente la propria offerta come piattaforma di elezione per gli utenti che devono consolidare i propri network e proteggere i loro asset cruciali dall’edge al cloud.

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (Common Criteria) è uno standard internazionale per la certificazione di sicurezza dei computer. Viene incluso per l’utilizzo sia in agenzie governative che in infrastrutture critiche che devono soddisfare criteri di conformità e complessi requisiti normativi. A causa dell’assicurazione di qualità e della garanzia offerte dalla certificazione, altre grandi aziende in molti settori utilizzano pure Common Criteria per giustificare l’implementazione delle soluzioni.

“La resilienza informatica è ormai imprescindibile, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni dell’azienda”, spiega Tim Liu, Cto e Cofondatore di Hillstone Networks. “Il firewall di nuova generazione Hillstone è alla base del nostro portafoglio di prodotti per la sicurezza ed è implementato globalmente, proteggendo oltre 23.000 clienti. Oggi, i nostri clienti hanno un altro motivo per contare sulle nostre soluzioni ai fini della protezione dei loro asset sensibili e infrastrutture critiche grazie all’aggiunta della certificazione Common Criteria. Continuiamo a spingere il limite del possibile nel rendere il mondo digitale sempre più sicuro”.

“Secura si congratula con Hillstone Networks per il conseguimento della certificazione Common Criteria EAL4+ per StoneOS e il firewall di nuova generazione Hillstone, che evidenzia le funzioni di sicurezza implementate nel prodotto oltre alla maturità del processo di sviluppo. La collaborazione esemplare instaurata tra Hillstone e Secura ha permesso di ottenere questo risultato”, aggiunge Razvan Venter, Group Manager Products Security presso Secura.

Hillstone Networks A-Series, che ha ottenuto da Gartner il riconoscimento Visionary in the Magic Quadrant for Network Firewalls, offre la scelta tra due fattori di forma con ulteriori modelli per soddisfare i requisiti e i carichi di lavoro più difficili. Per maggiori informazioni sulla certificazione fare riferimento al Certification Report, Security Target e al Certificato CCRA.

Informazioni su Hillstone Networks

Le soluzioni per la cybersecurity, accessibili e innovative, sviluppate da Hillstone Networks trasformano la sicurezza per le aziende e i service provider, rendendo possibile la resilienza informatica mentre riducono il costo totale di proprietà. Fornendo visibilità completa, funzioni intelligence superiori e protezione rapida per rilevare e analizzare le minacce informatiche dall’edge al cloud e opporvisi, la piattaforma Hillstone è una soluzione valutata positivamente dai più importanti analisti e su cui contano aziende di livello internazionale. Per saperne di più visitare www.hillstonenet.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

