Higround annuncia collezione limitata in collaborazione con Street Fighter™

I fan di lunga data di questo gioco di combattimento possono ora celebrare la rinomata popolarità della serie con questa collezione limitata





LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Higround, marchio di periferiche specializzato nelle tastiere da gaming con design grafico, e Street Fighter™, la serie di giochi di combattimento che ha definito il genere, hanno annunciato una collaborazione in omaggio alla dedizione e alla longevità delle comunità sorte attorno ai giochi di combattimento. Sarà possibile pre-ordinare la collezione sul sito web di Higround il 19 aprile alle 12 (ora di Los Angeles).

La collezione rappresenta la prima offerta di Higround disponibile a livello internazionale, con commercializzazione dei prodotti in Europa e Giappone oltre che negli USA. Una versione rossa dell’Akuma Summit 65 sarà lanciata in via esclusiva in Giappone.

La collezione ripropone prodotti Higround molto apprezzati, con due nuove versioni della Basecamp 65 e due nuove iterazioni dell’ambitissima Summit 65, una disponibile in tutto il mondo e una solamente in Giappone. Con illustrazioni tratte dall’amatissimo gioco Street Fighter™ II, la collezione è stata progettata nella sua interezza, da tasti a mousepad passando per borse portatastiera e capi d’abbigliamento, in modo da incapsulare i temi e l’essenza di Street Fighter nell’arco dei trent’anni di storia di questo gioco di combattimento.

La tastiera Street Fighter™ x Higround Summit 65, con design unico dei tasti, è il fiore all’occhiello della gamma di prodotti Higround. Ognuna delle edizioni precedenti della Summit 65 ha registrato il tutto esaurito delle vendite nel giro di minuti e quest’ultima versione rappresenta un miglioramento delle iterazioni precedenti. La tastiera, dotata di telaio integrale di alluminio tagliato con macchina CNC e montata su guarnizione, riporta alla ribalta il primo switch illustrato al mondo. Il Geo-Switch di Higround è un modello lineare pre-lubrificato circondato dall’iconica topografia di Higround.

La collaborazione vuole essere un tributo ai fan di Street Fighter™, la cui passione per il gioco e i controlli più avanzati è pari all’affetto e alla dedizione mostrati dagli aficionados delle tastiere.

“Siamo orgogliosi di collaborare con CAPCOM alla realizzazione di questa gamma di tastiere Street Fighter™ premium che rendono omaggio a questa pietra angolare della cultura del gaming”, ha commentato il direttore senior di prodotto di Higround, Albert Jin. “In quanto fan della serie so che Street Fighter™ incarna l’entusiasmo dei videogiochi di un tempo, della sfida contro gli amici e della sensazione della vittoria”.

La collezione Street Fighter™ x Higround potrà essere pre-ordinata per una settimana dal 19 al 24 aprile a partire dalle 12 (ora di Los Angeles) ovvero le 21 CET o le 4:00 ora del Giappone (20-25 aprile). Per maggiori informazioni e per acquistare il prodotto visitare il sito di Higround.

INFORMAZIONI SU HIGROUND

Higround è un marchio di periferiche informatiche e prodotti lifestyle che vuole porsi quale massima espressione della cultura del gaming. Fondata da Rustin Sotoodeh e Kha Lu, Higround crea periferiche di alta qualità dal design unico che riportano in vita l’intera gamma delle culture della moda, del gaming e della tecnologia. Ciascuna capsule collection comprende articoli che permettono di personalizzare il proprio ambiente informatico che immancabilmente registrano il tutto venduto in un istante. Il marchio è famoso per le collaborazioni con brand noti quali Attack on Titan, SEGA e Beats by Dre. Nel 2021 l’azienda è stata acquisita dal gigante dell’e-sport 100 Thieves.

INFORMAZIONI SU CAPCOM

Capcom è leader mondiale in ambito di sviluppo, pubblicazione e distribuzione di intrattenimento interattivo per console da gioco, PC, dispositivi palmari e wireless. Fondata nel 1983, l’azienda ha creato centinaia di giochi, comprese le serie rivoluzionarie Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. Capcom è operativa negli USA, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Hong Kong, Taiwan, Singapore e Tokyo, con uffici a Osaka, in Giappone. Per ulteriori informazioni su Capcom e i suoi prodotti consultare www.capcom.com o news.capcomusa.com/.

Capcom e il logo Capcom sono marchi commerciali registrati di Capcom Co., Ltd. negli Stati Uniti o in altri paesi. Ace Attorney, Devil May Cry, Mega Man, Monster Hunter, Resident Evil e Street Fighter sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Capcom Co., Ltd. e/o le sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi e denominazioni commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

