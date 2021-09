Helloprint stringe una partnership a livello europeo che cambierà il settore della stampa con Canva, la principale piattaforma per comunicazione visual leader al mondo

L’accordo strategico servirà centinaia di migliaia di piccole imprese europee grazie alla potenza del design online combinato con la stampa





ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Helloprint, l’e-commerce di stampa online leader in Europa, lancia una partnership strategica con Canva, la principale piattaforma per comunicazione visual al mondo. Da oggi, piccole imprese e consumatori in tutta Europa potranno utilizzare migliaia di modelli online stampabili, avere accesso a una vasta libreria di contenuti di Canva e stampare i progetti grafici direttamente attraverso il sito Helloprint.

“Riteniamo che l’integrazione di una piattaforma di design così importante come Canva e della libreria di contenuti presenti sulla nostra piattaforma europea sia un’autentica svolta per la nostra azienda e una soluzione altamente desiderata dai nostri clienti europei”, commenta Hans Scheffer, CEO di Helloprint. “La qualità della stampa è correlata alla qualità delle grafiche. Canva ha democratizzato il modo in cui aziende e privati possono creare progetti grafici senza dover rivolgersi a un professionista. Aggregare il servizio di progettazione online di Canva alla nostra piattaforma ci aiuterà ulteriormente a raggiungere la nostra missione – rendere più facile il processo di stampa per chiunque, ovunque”.

“Siamo estremamente lieti di collaborare con Helloprint”, aggiunge Barry Newstead, Direttore Ecosystem and Print presso Canva. “Siamo convinti che la potenza della nostra piattaforma avanzata per materiale visivo, combinata ai punti di forza di Helloprint, assicurerà un’esperienza unica in tutta Europa a tutti gli utenti che desiderano creare design bellissimi e stamparli ottenendo la migliore qualità possibile. Insieme, abbiamo fatto ogni sforzo per offrire agli utenti di Helloprint la migliore esperienza integrata possibile e non vediamo l’ora di vederlo in tempo reale”.

Il design, semplificato

Come piattaforma per comunicazioni visive che presenta la più rapida crescita al mondo, Canva offre intuitive funzioni di modifica drag and drop, combinati con la possibilità di accedere a milioni di elementi gratuiti personalizzabili. Chi non è un creativo di professione ora può progettare e stampare qualsiasi tipo di prodotto, da materiali promozionali a biglietti di auguri, con pochi clic e direttamente su Helloprint. Fondata in Australia nel 2013, Canva è una tra le aziende tecnologiche in più rapida ascesa al mondo e vanta oltre 55 milioni di utenti attivi al mese.

Riguardo Helloprint

Helloprint è l’e-commerce di stampa online leader in Europa; presente in 13 paesi, serve più di 700.000 piccole imprese e consumatori. Offre un vastissimo portafoglio di prodotti unici – oltre 100.000 – che va da articoli promozionali a quelli per l’abbigliamento, imballaggio, prodotti sostenibili e molti altri prodotti personalizzati. Una rete di centinaia di produttori europei realizza i prodotti stampati, mentre più di 30 imprese di spedizioni si occupano della consegna, il tutto assegnato e scelto attraverso un sistema tecnologico aziendale. Helloprint vanta gli standard più elevati sul mercato in termini di qualità e consegna ed è stata valutata “Eccellente” dai suoi sistemi di classificazione Net Promoter Score e Customer Satisfaction Score. Helloprint garantisce ai clienti qualità con la formula esclusiva del “Soddisfatti al 100% – È una garanzia” e il prezzo minimo con la formula “Il prezzo più basso in assoluto – È una garanzia”.

