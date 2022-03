Heliogen e Woodside Energy annunciano un accordo di collaborazione e progetto a scopo dimostrativo su scala commerciale

L’accordo prevede l’implementazione di un modulo da 5 MWe usando la tecnologia per energia solare concentrata abilitata dall’intelligenza artificiale di Heliogen in California e la commercializzazione congiunta dell’innovativa tecnologia di Heliogen in Australia

PASADENA, California–(BUSINESS WIRE)–Heliogen, Inc. (NYSE: HLGN), prestigioso fornitore di energia solare concentrata abilitata dall’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI), e Woodside Energy (USA) Inc., consociata interamente controllata dell’importante produttore di energia australiano Woodside Petroleum Ltd (ASX: WPL), hanno annunciato oggi un accordo di progetto (nel seguito denominato “Accordo di progetto”) per una implementazione a scopo dimostrativo su scala commerciale della tecnologia per energia solare concentrata abilitata dall’intelligenza artificiale di Heliogen, di cui si propone la costruzione a Mojave, in California.





L’Accordo di progetto segue il preannunciato Avviso limitato a procedere (Limited Notice To Proceed, LNTP) rilasciato da Woodside a Heliogen per avviare le operazioni di approvvigionamento di attrezzature chiave per l’impianto commerciale da 5 megawatt di elettricità (5 MWe).

