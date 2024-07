Heimdall Power raccoglie 25 milioni di dollari di serie B per accelerare l’ottimizzazione della rete elettrica a livello globale

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Heimdall Power, leader mondiale nell’ottimizzazione delle reti elettriche, ha annunciato oggi una raccolta di capitali di 25 milioni di dollari in un finanziamento di serie B. L’operazione è stata condotta congiuntamente dall’azienda energetica internazionale Orlen, dal fondo cleantech nordico NRP Zero e dal Family Office Steinsvik. Gli azionisti esistenti, tra cui Investinor, Eviny, Hafslund, Lyse e Sarsia Seed, hanno partecipato alla raccolta con un totale di 8,5 milioni di dollari.









Fondata nel 2016, Heimdall Power fornisce software e sensori per il monitoraggio delle linee elettriche aeree. La tecnologia consente alle aziende elettriche di aumentare la capacità di trasmissione delle loro reti elettriche ad alta tensione in media del 40%, migliorando al contempo la sicurezza e l’efficienza delle loro operazioni. Le soluzioni di Heimdall Power consentono alle utility di ottimizzare gli asset della rete elettrica esistente, riducendo o ritardando la necessità di costosi aggiornamenti dell’infrastruttura e rendendole più preparate a soddisfare la crescente domanda di elettricità alimentata dalla transizione energetica in corso.

Le unità-sensori a forma di sfera, che Heimdall Power ha chiamato Neurons, raccolgono dati in tempo reale che consentono al software avanzato dell’azienda di valutare l’effettiva capacità delle linee di trasmissione in tempo reale. In questo modo, le aziende di servizi pubblici possono sfruttare la maggiore capacità resa disponibile dalle valutazioni dinamiche delle linee (DLR), abbandonando le tradizionali valutazioni statiche o stagionali delle linee che limitano gli operatori di rete nell’utilizzo delle reti elettriche in modo dinamico.

Il design unico di Neuron e la sua straordinaria capacità di ottenere una maggiore capacità dall’infrastruttura esistente gli sono valsi il riconoscimento di “palla magica” da parte dei principali media mondiali, come il Wall Street Journal, Forbes e Yahoo. Le unità di sensori possono essere installate in pochi secondi sulle linee elettriche in tensione grazie a un sistema autonomo di droni brevettato, che garantisce una scalabilità e un’efficienza senza pari, assicurando al contempo la sicurezza dei lavoratori. Combinandoli con il loro fratello digitale, il Virtual Neuron dotato di intelligenza artificiale, Heimdall Power è il primo a offrire un monitoraggio preciso delle linee aeree su scala sistemica.

“Nell’ultimo anno abbiamo raggiunto molti traguardi importanti per Heimdall Power, ma questo è il più importante ed il momento è perfetto. Il governo degli Stati Uniti ha recentemente annunciato l’obiettivo di aggiornare 100.000 miglia di linee di trasmissione nei prossimi anni e, grazie a questo round di serie B, daremo il nostro contributo per la realizzazione di questa visione”, ha dichiarato Jørgen Festervoll, CEO di Heimdall Power. “Questo finanziamento ci dà il carburante per crescere a livello internazionale, mentre continuiamo a costruire la nostra organizzazione con le persone e i migliori esperti del settore al mondo. Ci consentirà inoltre di effettuare ulteriori investimenti nello sviluppo tecnologico, portando la scalabilità a un livello superiore e rafforzando la nostra posizione di leader mondiale nelle tecnologie di potenziamento della rete”, ha concluso Festervoll.

Heimdall Power è affidata a più di 40 aziende di servizi pubblici in 17 Paesi in Europa, Asia e Stati Uniti. L’azienda ha recentemente attirato l’attenzione del governo statunitense dopo aver lanciato il più grande progetto di ottimizzazione della rete negli Stati Uniti con il Great River Energy nel Minnesota, e successivamente è stato invitato alla Casa Bianca a Washington D.C. per un summit sulla modernizzazione della rete.

“Heimdall Power si è messa in una posizione unica di facilitatore della transizione energetica in corso, con una domanda di elettricità in rapido aumento e code di energie rinnovabili in attesa di essere collegate. In qualità di proprietari di una delle quattro società di servizi polacche, abbiamo osservato le crescenti sfide che le reti elettriche di tutto il mondo stanno affrontando”, ha dichiarato Marek Garniewski, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Orlen VC. “L’abilità delle soluzioni di Heimdall di aumentare la capacità della rete del 40% non è solo impressionante, è trasformativa. Insieme all’interesse sempre più forte dei governi e ai nuovi mandati provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa, siamo felici di far parte di questa opportunità di investimento, sostenendo Heimdall Power nel suo percorso di crescita internazionale in corso.”

Condividendo l’entusiasmo per il futuro dell’azienda, Patrick Sandahl, direttore degli investimenti di Investinor, ha aggiunto: “In qualità di investitore e membro del consiglio di amministrazione, ho assistito in prima persona al notevole percorso di Heimdall Power. La tecnologia dell’azienda ha già iniziato a rimodellare l’intero settore energetico. Questo round di finanziamento testimonia la visione e l’esecuzione del team, consolidando il ruolo centrale di Heimdall Power nella modernizzazione delle reti elettriche a livello globale.”

Informazioni su Heimdall Power

Heimdall Power è un’azienda tecnologica specializzata nell’ottimizzazione delle reti elettriche, che rende le reti mondiali più intelligenti, più capaci e più sostenibili. La tecnologia di Heimdall Power è apprezzata da oltre 40 società di servizi pubblici in 17 Paesi, in Europa, Asia e Stati Uniti, dove è riuscita ad aumentare la capacità della rete elettrica di aziende come Swissgrid, Austrian Power Grid, TenneT e Great River Energy fino al 40% in media. L’azienda progetta e sviluppa soluzioni software intelligenti e dispositivi industriali a sostegno della sua missione di consentire una transizione energetica rapida, sicura e conveniente in tutto il mondo. Heimdall Power è stata fondata nel 2016 con sede europea a Oslo, Norvegia, e sede statunitense a Charlotte, Nord Carolina.

Informazioni su ORLEN Group

Il Gruppo ORLEN è un’azienda energetica integrata multiutility quotata nella prestigiosa classifica Fortune Global 500. È stata la prima azienda della regione a dichiarare di voler raggiungere la totale neutralità delle emissioni nel 2050. Grazie alle recenti acquisizioni e fusioni, è diventata una delle 150 aziende più grandi del mondo. L’azienda opera in 10 mercati nazionali: Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Lituania, Slovacchia, Ungheria, Austria, Canada, Norvegia e Pakistan. Entro la fine di questo decennio, ORLEN investirà oltre 320 miliardi di zloty per realizzare progetti strategici, di cui circa il 40% sarà destinato a investimenti verdi, tra cui l’energia eolica in mare e a terra, il fotovoltaico, il biogas e il biometano, i biocarburanti, l’elettromobilità, l’idrogeno verde e i carburanti sintetici.

Informazioni su NRP Zero

NRP Zero è un gestore di fondi di cleantech industriale con sede a Oslo che investe in società di capitali in fase avanzata che accelerano la transizione energetica e ottimizzano l’efficienza delle risorse con un impatto positivo al di là dei Paesi nordici. Attraverso un impegno attivo con i team di gestione delle società e con gli stakeholder, cerchiamo di amplificare i rendimenti a lungo termine, ottenendo al contempo risultati ambientali positivi e sostenibili. Il team d’investimento è composto da cinque professionisti con una lunga esperienza nell’ambito della proprietà attiva, all’incrocio tra industria, energia e finanza.

