Hedosophia European Growth pubblica il rapporto annuale 2022

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Hedosophia European Growth (la “Società“) oggi ha pubblicato il suo rapporto annuale per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi i bilanci sottoposti a revisione (il “Rapporto annuale“).

Il Rapporto annuale è scaricabile dalla sezione “Documenti” sul sito della Società, accessibile dal link seguente: https://www.hedosophiaeuropeangrowth.eu/hega-documents-confirmed/.

Aggiornamento alla tabella di marcia indicativa

A seguito del comunicato stampa della Società datato 3 maggio 2023, il pagamento dei proventi del riscatto sarà versato ai detentori di Unità e Azioni ordinarie il 24 maggio 2023 (invece del 23 maggio 2023 come inizialmente comunicato).

Informazioni su Hedosophia European Growth

La Società è un’azienda di acquisizione a fini speciali che mirava a identificare un’opportunità di investimento unica nei settori tecnologicamente abilitati e che beneficiavano di forti macrotendenze sottostanti. La Società è sponsorizzata da Hedosophia Group Limited, un investitore globale in importanti aziende tecnologiche.

La Società è registrata presso il Registro delle Imprese al numero 370531 e la sua sede legale si trova a Grand Cayman, Isole Caymane.

Per maggiori informazioni sulla Società, tra cui il prospetto di offerta pubblica iniziale della Società datato 12 maggio 2021, approvato dall’Autorità olandese per i mercati finanziari (Stichting Autoriteit Financiële Markten), è disponibile sul sito della Società: https://www.hedosophiaeuropeangrowth.eu.

Dichiarazione di esclusione

Il presente annuncio contiene informazioni che rientrano, o possono rientrare, nella definizione di informazioni privilegiate fornita dall’Articolo 7(1) del Regolamento (UE) No. 596/2014 sull’abuso di mercato.

Il presente annuncio e il Rapporto annuale potrebbero includere dichiarazioni a carattere previsionale, basate sulle aspettative e proiezioni attuali della Società relative a una Business Combination o liquidazione, all’attività, all’economia e ad altre condizioni future della Società e parlano solo alla data del presente documento. Queste dichiarazioni a carattere previsionale sono identificabili mediante l’utilizzo di terminologia orientata al futuro, tra cui i termini ”ritiene”, “mira a”, “prevede”, “continua”, ”stima”, ”programma”, ”proietta”, ”anticipa”, ”si aspetta”, ”intende”, ”potrebbe”, ”farà” o ”dovrebbe” o le varianti negative o di altro tipo di tali termini o terminologia analoga o per discussioni di strategia, piani, obiettivi, scopi, intenzioni o eventi futuri. Le dichiarazioni a carattere previsionale possono differire e spesso differiscono materialmente dai risultati effettivi. Le dichiarazioni a carattere previsionale riflettono la visione attuale della Società per quanto riguarda gli eventi futuri e sono soggette a rischi relativi a eventi futuri e altri rischi, incertezze e ipotesi relativi all’attività della Società, ai risultati delle operazioni, alla posizione finanziaria, alla liquidità, ai prospetti, alla crescita o alla strategie. Le dichiarazioni a carattere previsionale si riferiscono unicamente alla data in cui vengono espresse e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni a carattere previsionale.

