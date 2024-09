Headline raccoglie 865 milioni di dollari da investire in aziende tecnologiche in fase di crescita

BERLINO e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Headline ha annunciato oggi il Headline Global Growth IV con 865 milioni di dollari 1 di capitale impegnato nella strategia per sostenere le aziende nei loro punti di inflessione di crescita, Serie B e oltre.









La strategia Global Growth ha tre vantaggi distinti: un team eterogeneo ed esperto, un’ampia copertura geografica e un’avanzata tecnologia interna per il sourcing (Searchlight) e l’analisi (DeepDive). Guidato dall’esperta investitrice Shalini Rao, il team Growth si impegna a individuare e coltivare i “Paradiesvögel”, fondatori tecnologici tenaci e pronti al successo globale. Al team di Headline Global Growth si sono di recente aggiunti Nancy Xiao, Trevor Neff, Reda Bensaid, Jake Horwitz e Austin Hack, che lavoreranno tutti negli uffici di San Francisco e in Europa.

Global Growth IV rappresenta l’evoluzione degli investimenti in crescita di Headline. In precedenza, Headline investiva principalmente in aziende in crescita dove aveva anche un’esposizione in fase iniziale, sostenendo aziende come SEMrush, Pismo, Raisin, Segment e Fetch. Headline sta ampliando il suo universo con una strategia specificamente concepita per cogliere i punti di inflessione della crescita. Il fondo cercherà di distribuire il capitale in modo flessibile, con investimenti che vanno da circa 20 a 70 milioni di dollari, concentrandosi principalmente sui mercati principali di Headline negli Stati Uniti e in Europa. Questo approccio consentirà a Headline di sfruttare la sua storia di ricerca di aziende leader di categoria in tutti i principali mercati tecnologici globali.

La strategia di crescita globale si basa sui valori fondamentali di Headline e sul rigore degli investimenti di crescita di livello globale. L’azienda ha sviluppato tecnologie di sourcing avanzate, tra cui le piattaforme proprietarie Searchlight e DeepDive, che migliorano la capacità del team di entrare in contatto con i fondatori e di analizzare le efficienze aziendali. Questo approccio tecnologico consente al team di entrare in contatto con circa l’80% delle aziende che hanno ottenuto ogni mese finanziamenti di Serie A.

L’impegno di Headline nel promuovere relazioni strette e a lungo termine con gli imprenditori si riflette nella sua filosofia di investimento. L’azienda dà la precedenza alla qualità rispetto alla quantità, concentrandosi su un numero limitato di aziende per offrire elevati livelli di impegno e supporto.

“Una società di investimento costruisce un solo prodotto: le sue persone”, ha dichiarato Rao. “E il team di Headline si unisce attorno all’unico obiettivo, quello di aiutare gli imprenditori ad avere successo. Per farlo, ci avvarremo delle nostre reti e dei nostri track record, consolidati nel corso degli anni sia negli Stati Uniti che in Europa. Ma in realtà si tratta di mentalità: faremo tutto il possibile per aiutare i nostri fondatori a creare aziende generazionali. Proprio come i fondatori che speriamo di sostenere, ci diamo da fare e abbiamo molta voglia di fare bene”.

“L’ecosistema tecnologico europeo è ancora nelle sue fasi iniziali, con un grande potenziale non realizzato. Come abbiamo visto negli ultimi 20 anni, i mercati delle imprese possono cambiare rapidamente, ma la tecnologia nel suo complesso continua a crescere. L’intelligenza artificiale sta trasformando tutti i settori e sta provocando un enorme reset”, afferma Christian Leybold, socio fondatore di Headline. “Con un’esperienza decennale, una piattaforma tecnologica proprietaria e team in loco nei principali hub tecnologici, Growth IV arriva in un momento opportuno per sostenere alcune delle migliori aziende tecnologiche private, indipendentemente dalla fase di sviluppo”.

Nell’intraprendere questo nuovo capitolo, Headline si impegna a sostenere le aziende tecnologiche innovative durante tutto il loro ciclo di vita. Con oltre 4 miliardi di dollari di asset in gestione, Headline è ben posizionata per guidare la crescita e l’innovazione nel settore tecnologico.

Il fondo include impegni di capitale da parte di KfW Capital, la filiale di venture della banca statale tedesca di investimento e sviluppo KfW, e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). Commentando la raccolta, Marjut Falkstedt, direttore esecutivo del FEI, ha dichiarato: “Nonostante sia la patria di talenti di livello mondiale, di aziende efficienti dal punto di vista dei costi e di idee innovative, l’Europa investe molto meno in capitale di rischio rispetto agli Stati Uniti e all’Asia. Questo divario di finanziamenti non solo limita la capacità di scalare delle nostre startup, ma rischia anche di farle perdere terreno rispetto ai mercati esteri, dove i capitali sono più facilmente disponibili. È una tendenza che vogliamo invertire ed è per questo che siamo lieti di sostenere Headline con la European Tech Champions Initiative”.

Christian Röhle, responsabile della gestione degli investimenti di KfW Capital, ha commentato: “Il fondo di crescita da 865 milioni di dollari di Headline è un segnale molto positivo per l’ecosistema europeo di VC. I fondi CR di grandi dimensioni sono indispensabili per colmare il divario di finanziamenti nelle fasi successive del mercato CR europeo. Solo i fondi VC di grandi dimensioni possono condurre grandi cicli di finanziamento per sostenere la crescita di promettenti scale-up. In parallelo al successo dei valori di chiusura, Headline ha attratto due esperte professioniste internazionali dell’investimento come partner del suo nuovo fondo di crescita, promuovendo così la diversità nell’ecosistema europeo dei fondi di capitale di rischio.”

Informazioni su Headline

Fondata nel 1998, Headline è una società di venture capital che collabora con team tecnologici in rapida crescita in aree geografiche chiave per rendere il loro successo globale. Con oltre 4 miliardi di dollari di asset in gestione, l’azienda investe dalla sua rete di fondi early-stage focalizzati a livello regionale negli Stati Uniti, in Europa, Asia e America Latina. Il Global Growth Fund di Headline investe a livello globale dalla Serie B in poi. Le dimensioni e le sedi di questi fondi consentono all’azienda di osservare da vicino le tendenze locali, di incontrare i fondatori vincenti e di condurre i round in ogni fase. Tra gli oltre 300 investimenti a livello globale, il portafoglio di Headline include Acorns, AppFolio, ANGI (FKA Angie’s List), Brite Payments, Bumble, Fetch, Gopuff, Honeycomb, LucidLink, Mistral AI, Monta, NGINX, Raisin, Sonos, Segment, SEMrush, Staffbase, Swile.

Headline si avvale dell’“esenzione per i consulenti di capitale di rischio” ai fini dell’Investment Advisers Act del 1940. Questo comunicato stampa annuncia la chiusura dei nostri due fondi paralleli. Nessuna parte del presente comunicato stampa è da intendersi, e non può essere considerata, come un consiglio per l’investimento, una raccomandazione d’investimento, un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta d’acquisto di un titolo o l’adozione di una strategia d’investimento. Per le osservazioni citate nel presente comunicato stampa non è stato corrisposto alcun compenso. L’elenco completo degli investimenti di Headline è disponibile al seguente indirizzo headline.com/portfolio.

1Tutti gli importi in EUR (euro) sono stati convertiti in USD (dollari statunitensi) utilizzando un tasso di cambio di 1,1087 al 9 settembre 2024. Si ricorda che i tassi di cambio fluttuano e il tasso di conversione al momento delle transazioni effettive potrebbe essere diverso.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

