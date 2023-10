Headless Checkout di Xsolla: funzionalità di personalizzazione avanzata per gli sviluppatori di videogiochi

Pay Station di Xsolla offre agli sviluppatori una nuova integrazione per personalizzare e localizzare completamente il checkout

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, azienda leader a livello mondiale nel commercio di videogiochi, annuncia Headless Checkout, una funzionalità di personalizzazione avanzata dei pagamenti che aiuta gli sviluppatori di videogiochi a creare un’esperienza di acquisto completamente personalizzabile e ottimizzata per i loro giocatori, il tutto garantendo un flusso di pagamento conforme e sicuro.









Headless Checkout fa parte della nuova versione di Pay Station di Xsolla, il prodotto di punta dell’azienda. Esistono diversi modi per creare esperienze di checkout all’interno di Pay Station e gli sviluppatori possono scegliere una delle tre opzioni di integrazione in base alle esigenze della loro azienda.

Questa nuovissima versione di Pay Station di Xsolla presenta molte possibilità di integrazione per soddisfare le diverse esigenze di sviluppatori e aziende, tra cui l’innovativo Headless Checkout. Hosted Checkout offre una soluzione immediata per gli sviluppatori che cercano un modo semplice e veloce per monetizzare i loro giochi. Questa opzione è dotata di un’interfaccia utente pronta all’uso e di elementi chiave per la personalizzazione, come i font preimpostati, i temi dell’interfaccia utente per i pagamenti e i formati delle e-mail di ricezione. Questi elementi possono essere facilmente modificati attraverso l’account editore di Xsolla, rendendo Hosted Checkout uno strumento comodo e diretto per una rapida monetizzazione dei giochi.

Components Checkout offre un’esperienza utente più fluida agli sviluppatori che desiderano una maggiore personalizzazione, incorporando l’interfaccia utente direttamente nei negozi partner. Headless Checkout è la scelta migliore se si vuole ottenere il massimo della flessibilità e del controllo. Offre una gestione avanzata del layout e un livello di personalizzazione impareggiabile, consentendo agli sviluppatori di integrare perfettamente il processo di checkout nelle interfacce dei loro negozi. Le chiamate API di Xsolla forniscono gli elementi e i componenti necessari per creare esperienze di pagamento su misura. Gli sviluppatori ottengono un maggiore livello di controllo sia sull’interfaccia che sull’esperienza utente. Questo controllo è fondamentale per aumentare il coinvolgimento dei giocatori, promuovere la fedeltà e migliorare i tassi di conversione.

“Siamo entusiasti di offrire agli sviluppatori di videogame una soluzione di pagamento white-label fluida, che può essere specificamente calibrata in base alle esigenze dei loro giochi e dei loro giocatori”, ha dichiarato Chris Hewish, CEO di Xsolla. Headless Checkout è la soluzione perfetta per gli sviluppatori di videogame che desiderano far propria e personalizzare completamente l’esperienza di pagamento, abbinare il proprio marchio e far sì che il tutto sia perfettamente integrato nel design dei loro videogiochi.”

I vantaggi di Headless Checkout includono:

Headless Checkout è un’interfaccia utente separata dalla funzionalità di back-end, che consente di modificare completamente il flusso di acquisto. Come Hosted Checkout e Components Checkout, supporta più di 700 metodi di pagamento, più di 130 valute e più di 200 aree geografiche. Coerenza del marchio. Gli sviluppatori possono personalizzare completamente l’interfaccia utente in modo che si adatti perfettamente al design dei loro videogiochi o sistemi di gioco, per offrire un’esperienza perfetta e fluida ai giocatori e mettere in risalto il proprio brand.

In qualità di responsabile delle transazioni, Xsolla gestisce la complessità dei pagamenti globali, delle tasse e della conformità. Maggiore privacy e sicurezza del cliente. I componenti dell’interfaccia utente di Headless Checkout per gestire i dettagli di pagamento sensibili sono predefiniti, in modo che le informazioni non debbano interagire con i sistemi degli sviluppatori.

Per maggiori informazioni su Headless Checkout, visitare il sito: xsolla.pro/headless-checkout

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda leader a livello mondiale nel commercio di videogiochi con un set robusto e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per l’industria dei videogiochi. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel commercio di videogiochi, la missione di Xsolla è risolvere le complessità intrinseche della distribuzione globale, del marketing e della monetizzazione, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, con uffici a Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Tokyo e città in tutto il mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gioco come Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per maggiori informazioni e per saperne di più, visitare: xsolla.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derrick Stembridge



Direttore globale delle relazioni pubbliche, Xsolla



d.stembridge@xsolla.com