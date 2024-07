Hayden AI vince il concorso Barcelona Innova Lab Mobility per l’adozione di un progetto pilota della sua tecnologia a Barcellona

Il progetto pilota di controllo automatizzato delle corsie e delle fermate degli autobus è finanziato dal Comune di Barcellona e dai leader della mobilità sostenibile

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Hayden AI, leader nel settore dell’intelligenza artificiale e dell’analisi geospaziale, si è aggiudicata un premio di 100.000 euro con il concorso Barcelona Innova Lab Mobility volto a implementare la tecnologia di percezione mobile di Hayden AI sugli autobus del trasporto pubblico di Barcellona per un periodo pilota di sei mesi. Questo competitivo programma di premiazioni è organizzato dal Comune di Barcellona, dall’Istituto di Tecnologia di Barcellona per l’Habitat, dalla Fira de Barcelona e da Tomorrow.Mobility.





Questo premio segna la più grande distribuzione internazionale di Hayden AI. La piattaforma di percezione mobile leader del settore di Hayden AI rileva le infrazioni di parcheggio e di movimento presso le fermate e le corsie degli autobus, che rallentano e ostacolano il trasporto pubblico, ed è utilizzata dalle principali autorità di trasporto del Nord America per migliorare l’efficienza, la sicurezza, la sostenibilità e l’accessibilità delle reti di autobus.

“Vincere questo concorso per portare la nostra piattaforma di percezione mobile a Barcellona, una città nota in tutto il mondo per essere all’avanguardia nella mobilità urbana e nella sostenibilità, è incredibilmente emozionante per noi”, ha dichiarato Chris Carson, CEO e fondatore di Hayden AI. “Le autorità di trasporto collaborano con Hayden AI perché la nostra tecnologia li aiuta a fornire un servizio di autobus più sicuro, affidabile e accessibile, incoraggiando così un maggior numero di persone a utilizzare i mezzi pubblici. Siamo onorati collaborare con Barcellona per testare la nostra tecnologia in questa incredibile città”.

Hayden AI è il leader del mercato negli Stati Uniti per il controllo automatizzato mobile delle corsie degli autobus e delle fermate, con centinaia di sistemi di videocamere IA installati sugli autobus di tutto il paese. È stato dimostrato che questa tecnologia riduce le collisioni tra veicoli, migliora la puntualità degli autobus e contribuisce a garantire l’accessibilità delle fermate alle persone disabili.

Oltre che a Barcellona, Hayden AI sta lanciando un progetto pilota di controllo automatizzato delle fermate degli autobus a Braga (Portogallo), finanziato dal premio Transatlantic AI dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

In quanto vincitore del Barcelona Innova Lab Mobility, Hayden AI presenterà la sua tecnologia al Tomorrow.Mobility World Congress, che si terrà a Barcellona dal 5 al 7 novembre.

Informazioni su Hayden AI: Hayden AI sta rivoluzionando il modo in cui le città risolvono i problemi e pianificano il futuro. La nostra piattaforma di computer vision e di raccolta di dati geospaziali leader del settore fornisce un’intelligence completa per le città smart, offrendo alle città informazioni e consapevolezza della situazione in merito all’efficienza dei trasporti, alla sicurezza stradale e ai servizi pubblici. Grazie ai nostri algoritmi avanzati di IA e alle nostre capacità di analisi dei dati, le città di tutto il mondo utilizzano la piattaforma di Hayden AI per trasformare il modo in cui gestiscono le risorse infrastrutturali. Per saperne di più, visitare il sito www.hayden.ai

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jezabel Martínez Fábregas



jezabel.martinezfabregas@hayden.ai