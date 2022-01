Hanshow debutta sul mercato statunitense al 2022 NRF Big Show

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Il provider globale di soluzioni retail digitali Hanshow debutta sul mercato statunitense questa settimana all’annuale NRF Big Show di New York, dove presenta una serie di nuovi prodotti, annunci e partnership.





Hanshow è stato fondato dieci anni fa con un focus iniziale solo su electronic shelf labels (ESL). Dopo una crescita annuale spesso a tre cifre, l’espansione in Europa, Asia-Pacifico e in 50 Paesi del mondo, l’azienda sta ora portando la sua impressionante suite di soluzioni digitali al dettaglio al più grande mercato al dettaglio del mondo.

Ora, dopo un decennio di risultati testati con alcuni dei rivenditori leader del mondo, tra cui Auchan, Ahold Delhaize, Yamada Denki e molti altri, Hanshow crede di avere le soluzioni di cui i rivenditori statunitensi hanno bisogno per evolversi e prosperare in questo periodo di incertezza per il commercio al dettaglio. L’azienda arriva negli Stati Uniti in un momento in cui l’industria del commercio al dettaglio sta affrontando cambiamenti drammatici dovuti all’aumento dell’e-commerce, alla carenza di manodopera, ai prezzi fluttuanti e alle interruzioni della catena di fornitura.

“Le soluzioni digitali di Hanshow affrontano tutte queste sfide aggiungendo automazione, gestione remota e miglioramenti dell’efficienza per il retail omnichannel”, secondo Li Liangyan, vicepresidente senior di Hanshow.

Nel 2021 Hanshow ha aperto il suo primo ufficio americano a New York, dove baserà la sua espansione di soluzioni digitali per i rivenditori americani. Questa è anche la prima grande esposizione dell’azienda all’annuale NRF Big Show. All’NRF di quest’anno Hanshow dimostra la sua tecnologia per risolvere questa serie di punti dolenti dei rivenditori.

Il suo ESL Nebular sostituisce i cartellini dei prezzi di carta e ha una durata della batteria fino a 15 anni, e include una funzione di illuminazione della posizione che riduce i tempi di prelievo in negozio per la consegna fino al 68%. Gli schermi LCD Lumina di Hanshow fungono da display a contenuto dinamico progettato per le sezioni di cibo fresco che ha portato a marcati aumenti delle vendite e alla riduzione degli sprechi alimentari. Se gestiti attraverso il SaaS di Hanshow, basato su Microsoft Azure, questi ESL e schermi digitali permettono anche a intere reti di negozi di aggiornare i prezzi in pochi minuti da postazioni centralizzate, un vantaggio cruciale dato che molti negozi devono affrontare carenze di manodopera.

Hanshow presenterà anche la sua soluzione AI che utilizza telecamere fisse e robot mobili per il monitoraggio dello stato degli scaffali e la gestione degli alimenti freschi. Mentre il suo chiosco self-service e il suo carrello intelligente dotato di schermo digitale permettono di effettuare facilmente pagamenti scan and go senza un registro. Tutti questi prodotti sono adattabili in una gamma di vendita al dettaglio, dai supermercati all’elettronica e all’abbigliamento, e diversi sono già in fase di proof-of-concept con diversi rivenditori negli Stati Uniti.

Queste soluzioni funzionano anche all’interno di un ecosistema tecnologico, dato che Hanshow sta collaborando con alcune delle aziende leader al mondo per portare benefici aggiuntivi ai clienti, tra cui essere partner del recentemente annunciato Microsoft Cloud for Retail, oltre ad avere soluzioni integrate con Aruba, PwC, Lenovo e Sony.

“Abbiamo alcuni dei migliori partenariati, i più grandi clienti, la migliore tecnologia e il miglior track record del settore”, nota Li Liangyan, “siamo entusiasti di riunire tutto questo per il vitale mercato al dettaglio statunitense”.

Le soluzioni di Hanshow sono esposte allo stand 661 di Level 1 questa settimana al NRF Big Show, Javits Center, New York.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

