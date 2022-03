HAI ROBOTICS presenterà sistemi ACR all’avanguardia negli Stati Uniti in occasione del MODEX 2022

L’azienda presenterà la sua soluzione di automazione di magazzino ultra-flessibile e ad alta densità insieme a partner globali





FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–HAI ROBOTICS, il pioniere dei sistemi Autonomous Case-handling Robot (ACR) per la logistica di magazzino, presenterà la sua soluzione di automazione di magazzino altamente flessibile totes-to-person alla fiera MODEX 2022 di quest’anno, stand C4585 al Georgia World Congress Center di Atlanta dal 28 al 31 marzo.

Con i suoi robot esposti anche da MHS, SVT Robotics, GreyOrange e Tompkins Robotics, l’azienda dimostrerà insieme ai suoi partner strategici come la sua tecnologia di stoccaggio all’avanguardia completi la catena di approvvigionamento globale.

Giorni prima del MODEX 2022, HAI ROBOTICS ha annunciato nuove partnership con Tompkins Robotics e Storage Solutions. Le partnership vedranno la tecnologia e le soluzioni sviluppate da HAI ROBOTICS essere applicate a varie industrie in tutto il Nord America.

Brian Reinhart, vicepresidente delle vendite e del marketing di HAI ROBOTICS U.S., ha detto che l’azienda avrebbe mostrato tutto il suo impegno verso i clienti, i partner e il mercato statunitense alla fiera, dopo essere stata sul mercato per oltre un anno.

“È un momento molto emozionante per HAI ROBOTICS mentre continuiamo la nostra espansione e crescita negli Stati Uniti” ha detto. “Per servire al meglio il mercato e soddisfare le richieste dei nostri utenti finali, stiamo sviluppando una rete di partner robusta, forte e preziosa”.

Reinhart, un veterano dell’industria della movimentazione dei materiali, dice: “In poco tempo, abbiamo piantato radici profonde negli Stati Uniti”.

Oltre ai clienti e ai partner esistenti, HAI ROBOTICS ha stabilito un quartier generale statunitense a Fremont, CA, un centro demo completamente funzionale con una strategia di vendita e implementazione decentralizzata, posizionando i dipendenti in 15 stati diversi in tutto il paese.

Gli “obiettivi ambiziosi dell’azienda hanno come priorità assoluta l’assunzione, l’inserimento e la formazione di persone di talento”. “Vogliamo essere dove sono i nostri clienti per servirli al meglio. Siamo impegnati a fornire ai nostri partner i migliori prodotti, soluzioni e servizi del settore”, ha detto.

Esposizioni

I prodotti esposti dall’azienda quest’anno includono due tipi di robot ACR e una stazione di lavoro che sono stati creati per esplorare tutti i potenziali dell’efficienza dell’evasione degli ordini, della flessibilità di distribuzione e della scalabilità in un contesto di gestione degli ordini da merce a persona.

Il robot HAIPICK A42T che verrà esposto è un’evoluzione del vincitore del titolo “Best in Intralogistics” dell’azienda IFOY 2021. Con una funzione di sollevamento telescopico che può regolare in modo flessibile la sua altezza di prelievo, può gestire bidoni (cassette o cartoni) a un’altezza di stoccaggio che va da 0,28 a 10 metri.

Può trasportare 8 carichi per alimentare le postazioni di lavoro in una sola mossa, e fare la spola tra diverse aree di stoccaggio senza impedimenti.

Il robot carrello elevatore HAIPICK A3 è una nuova invenzione che si rivolge a scenari di magazzinaggio più ampi, oltre allo stoccaggio di bidoni. Gestisce merci che non richiedono un contenitore, come pneumatici, vassoi e tavole che possono essere sollevate da una forchetta dal basso. Il suo design con sollevamento a forcella porta un ulteriore vantaggio di una maggiore densità di stoccaggio, poiché gli spazi tra i contenitori vicini possono essere ridotti. Questo tipo di robot si adatta bene agli ambienti di lavoro in cui il controllo di polvere, statica e inquinamento è rigoroso.

Oltre all’alta flessibilità, i robot HAIPICK superano gli altri robot per il trasporto delle merci portando ogni centimetro sotto il soffitto disponibile per lo stoccaggio. Tuttavia, è il lavoro di squadra con la Workstation HAIPORT-powered che massimizza la capacità di throughput di un magazzino.

Una stazione di lavoro alimentata da HAIPORT, che può soddisfare gli ordini in entrata e in uscita, comporta la collaborazione tra i robot HAIPICK, HAIPORT e i nastri trasportatori. HAIPORT è una macchina automatica di carico e scarico che può essere agganciata ai robot ACR e ai nastri trasportatori. In una stazione di lavoro alimentata dalla HAIPORT, carichi multipli di cassette o cartoni vengono scaricati dai robot HAIPICK sul lato d’ingresso della HAIPORT, poi trasferiti sui nastri trasportatori per lo smistamento secondo gli ordini del sistema e spostati sul lato d’uscita della HAIPORT, dove sono stati prelevati dai robot per il prossimo turno di elaborazione degli ordini.

La stazione di lavoro HAIPORT-powered è adatta a magazzini medio-grandi che hanno un requisito di alta produttività di almeno 400 bidoni all’ora. La sua velocità può fornire 600 bidoni all’ora a un operatore. Si adatta a scenari di stoccaggio estesi in cui vengono utilizzati bidoni di medie e piccole dimensioni, come materie prime, piccola elettronica, abbigliamento, medicina, vendita al dettaglio e industrie 3PL che hanno un gran numero di SKU.

INFORMAZIONI SU HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pioniere dei sistemi Autonomous Case-handling Robot (ACR), si impegna a fornire soluzioni di automazione di magazzino efficienti, intelligenti, flessibili e personalizzate attraverso la tecnologia robotica e gli algoritmi AI. Mira a creare valore per ogni fabbrica e magazzino logistico. Il sistema HAIPICK ACR, sviluppato indipendentemente nel 2015, è il primo al mondo nel suo genere.

Fondata nel 2016 a Shenzhen, Cina, HAI ROBOTICS ha uffici negli Stati Uniti, Europa, Giappone, Sud-Est asiatico, Hong Kong e Taiwan, servendo clienti da più di 30 paesi e regioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Anna Zhao, PR Manager

+86 186 8239 6077



anna.zhao@hairobotics.com

www.hairobotics.com